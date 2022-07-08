LADA Niva Legend получила мотор мощностью 110 сил

А поскольку ранее АВТОВАЗ сумел возобновить производство 8-клапанного 1.6, инженеры предложили имплантировать этот агрегат под капот обеих «Нив». Возможно, ради большей унификации и снижения издержек, со временем автогигант действительно начнет оснащать свои внедорожники «переднеприводными» двигателями. Но пока единственным доступным останется 83-сильный 1,7-литровый атмосферник.

Между тем, компания «Швабе» госкорпорации «Ростех» установила на LADA Niva некий 110-сильный мотор. Правда, откуда взялся этот загадочный вариант, не уточняется. Это может быть дефорсированная версия 1,8-литровой «четверки», с установкой которой экспериментирует тольяттинская фирма «Супер-Авто» — портал «АвтоВзгляд» обязательно проверит, так ли это.

В любом случае, «Швабе» готова предлагать 110-сильные внедорожники покупателям. Так, на выставке «Иннопром−2022» потенциальным заказчикам даже показали автомобиль скорой медицинской помощи, построенный на базе мощной «Нивы». Такая машина может одновременно транспортировать медицинскую бригаду из трех врачей и двух пациентов.

Кстати, еще одной новинкой «Иннопрома» оказался тяжелый мотоцикл Aurus Merlon. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как устроен «главный байк всея Руси».