В России создали качественную замену немецким ТНВД от Bosch

Продукция «Мезона» стала спасением для заводов по производству дизельной аппаратуры. В частности, крупным заказчиком стал Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА), со стороны которого резко возрос объем заказов: план производства вологодского предприятия на 2022 год пришлось увеличить вчетверо.

Добавим, что изначально фирма специализировалась на сборке компьютеров, сервисе оргтехники и дополнительном образовании. А с 2010 года добавила производственное направление со специализацией на точной металлообработке и машиностроении.

Добавим, что вышеупомянутый ЯЗДА, что закупает вологодские комплектующие, — это единственное предприятие на постсоветском пространстве, чья топливная аппаратура реально способна составить конкуренцию импортным аналогам.

И продолжая тему импортозамещения. В Сети появились снимки новой версии автобуса ПАЗ−3205: на фотографиях можно рассмотреть, что вместо четырех линзованных «кругляшей» марки Hella заслуженная машина получит обычные круглые фары «советского образца».