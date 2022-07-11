Россияне нашли доступную альтернативу дефицитным LADA Largus

Toyota Probox — это без преувеличения самый любимый автомобиль японских коммерсантов. В гамме производителя этот универсал держится рекордные 20 лет, однако публика продолжает ценить «Пробоксы» за надежную конструкцию, ппактичный салон и невысокую цену. В Японии базовый «сарай» стоит около 800 000 рублей!

Учитывая, что АВТОВАЗ вот уже как несколько месяцев не может перезапустить производство «Ларгуса», наши соотечественники стали достаточно часто заказывать подержанные Toyota Probox из страны Восходящего солнца.

С учетом доставки, уплаты таможенных пошлин и других расходов купить такой автомобиль на Дальнем Востоке сейчас реально по цене около полумиллиона рублей. Хотя самые свежие экземпляры продаются и за миллион «целковых».

Напомним, что высокий курс рубля и дефицит новых автомобилей сделали свое дело — россияне стало много активнее покупать автомобильный секонд-хенд за границей. Более того: в вышеупомянутой Японии ажиотаж весьма серьезно отразился на состоянии тамошнего авторынка.