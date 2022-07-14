АВТОВАЗ рассказал, как купить новую LADA Granta всего за полмиллиона рублей

Как поспешил подсчитать АВТОВАЗ, в рамках новой госпрограммы купить LADA Granta Classic 2022 модельного года будет реально всего за 543 120 рублей. И можно предположить, что столь привлекательная цена заставит многих россиян обратить свой взор именно на «антикризисную» продукцию родного автогиганта.

Также «государственные» скидки будут распространяться на LADA Niva Legend. Правда, в Тольятти пока не раскрывали стоимость «антисанкционных» внедорожника. Но «марка №1», аккуратно намекает, что такую машину будет реально купить дешевле, чем за 660 000 «целковых». А, значит, без госпрограммы стартовый ценник составит около 800 000.



Базовая выгода по программе льготного лизинга заявлена на уровне 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 000 рублей. Под это предложение подойдут не только легкие коммерческие, но и чисто легковые автомобили LADA.

Вообще, вазовцы ожидают серьезного всплеска продаж. Чтобы поддержать грядущий спрос, боссы компании даже решили перевести на трехсменный график работы производство, что собирает 90-сильные восьмиклапанники ВАЗ−11182.