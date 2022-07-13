Дефициту — нет: на какие автомобили россияне массово пересаживаются во время кризиса

Итак, надежды на Тольятти не оправдались: автовазовская продукция, корнями уходящая в прошлый век, откровенно не пошла! Если в мирные времена тех же «Грант» уходило по 3000 штук в месяц, то за две недели продаж сильно «усеченной» версии модели покупателей нашлось только на 257 штук. И это несмотря на весьма щадящую стоимость «новинки».
Зато пышно расцвели продажи подержанных машин и особенно, что весьма любопытно, «праворульки»! Паромы из Японии перегружены не только аналогами LADA Largus, но и не менее дефицитными «крузаками», и даже экзотичными для нас кей-карами. И судя по темпам ввоза, все это богатство скоро прибудет и в центральные регионы страны. Однако не только «японцами» нынче жив российский авторынок.
Полным ходом пошли продажи из ОАЭ, многие интересуются индийскими машинами, не говоря уж об «армянских номерах» и «тачках» из Белоруссии. Последняя, кстати сказать, вновь стала клондайком для любителей покопаться в секонд-хенде.
Однако все подобные покупки имеют те или иные (иногда довольно существенные) изъяны или, по крайней мере, сложности в процессе приобретения. Об этом, как и в целом о ситуации с подержанными «китайцами», «японцами», «арабами», «индусами», «белорусами» и «армянами» с «грузинами», портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывает в очередном выпуске своего подкаста.
Послушайте — будет интересно.