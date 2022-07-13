Дефициту — нет: на какие автомобили россияне массово пересаживаются во время кризиса

Итак, надежды на Тольятти не оправдались: автовазовская продукция, корнями уходящая в прошлый век, откровенно не пошла! Если в мирные времена тех же «Грант» уходило по 3000 штук в месяц, то за две недели продаж сильно «усеченной» версии модели покупателей нашлось только на 257 штук. И это несмотря на весьма щадящую стоимость «новинки».

Зато пышно расцвели продажи подержанных машин и особенно, что весьма любопытно, «праворульки»! Паромы из Японии перегружены не только аналогами LADA Largus, но и не менее дефицитными «крузаками», и даже экзотичными для нас кей-карами. И судя по темпам ввоза, все это богатство скоро прибудет и в центральные регионы страны. Однако не только «японцами» нынче жив российский авторынок.