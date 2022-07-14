Уход из России больно ударил по благополучию Renault

По итогам первых шести месяцев этого года французский автомобилестроительный концерн сократил продажи на 29,7%, отгрузив клиентам 1 199 000 машин, включая автомобили марки LADA. Основной спрос пришелся на Италию, Германию, Турцию и Бразилию, хотя главным рынком для «Рено» и «Дачии» продолжает оставаться родная Франция.

В прошлом году Россия была вторым по величине рынком для группы Renault, уступая только вышеупомянутой Франции. Так что потеря нашего потребителя оказалась серьзным ударом по благополучию компании. На фоне таких новостей котировки акций Renault начали падать, а рыночная стоимость автопроизводителя (с начала текущего года) упала почти на четверть. Теперь автогигант стоит «всего» 7,1 млрд. евро.

Вообще, стартовавший весной «парад уходов», когда заграничные фирмы побежали из начавшей военную спецоперацию России, не думает прекращаться. Не успели мы огорчиться решению марки Mercedes-Benz, как со своими российскими активами надумала распрощаться итальянская IVECO.