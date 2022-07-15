АВТОВАЗ готовит модель «более высокого класса»

Как совершенно справедливо заметил руководитель АВТОВАЗа Максим Соколов, под маркой LADA сейчас выходят только автомобили класса «В». Однако менеджмент компании изучает возможность того, чтобы выпустить более крупную машину следующего по старшинству класса «С». То есть бросить вызов таким автомобилям, как Kia Ceed и Hyundai Elantra.

- В долгосрочной перспективе мы планируем использовать совершенно новую российскую платформу. Может быть, даже чуть более высокого класса, нежели та, в которой работает сегодня «АвтоВАЗ» — то есть сегмент «В». Будем делать шаги и в сторону класса «C», — заявил г-н Соколов.

К проектированию новинок планируется привлечь инженеров НАМИ. Однако, по мнению управленца, создание будущих моделей потребует серьезных инвестиций, на которые придется расщедриться не только концерну, но также его поставщикам.

Стоит отметить, что до 2009 года тольяттинцы работали над автомобилем гольф-класса, который имел рабочее название «Проект С». Однако прихода на завод группы Renault, проект закрыли. Впрочем, некоторые наработки позднее легкли в основу LADA Vesta.

Между тем, в начале следующего года «российская марка №1» планировала порадовать поклонников совершенно новой моделью. На заводе новинку называли «Грантой−2», однако подчеркивали: это — совершенно другая машина, построенная на платформе альянса Renault-Nissan.

Теперь после ухода компании Renault из России, вазовцам придется серьезно переформатировать первоначальный замысел. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности, на какой стадии сейчас находится проект.