Главные ошибки, которые совершают дачники, впервые покупая прицеп

Что касается конструктива, то рядовому автомобилисту лучше рассматривать технику массой до 750 килограммов, которой можно пользоваться, имея права «легковой» категории В. А покупка тяжелого прицепа — это совершенно другая история! Впрочем, при подборе «легких» моделей также могут возникнуть трудности, ведь будущему владельцу предстоит выбрать схему подвески, исполнение дышла и многое другое.

Вообще, долгое время производители прицепной техники весьма активно применяли примитивную резино-жгутовую подвеску. Это ресурный вариант, который, однако, совершенно не терпит перегруза: чтобы продлить жизнь торсионам, рекомендуется грузить на 10—15% меньше, чем предписано производителем. Кроме того, без поклажа такие прицепы весьма скверно проходят неровности — говоря простым языком, «козлят».

Поэтому лучше выбрать рессорное исполнение. Но вместо многолистовой схемы рекомендуем выбрать однолистовое шасси, с единственным коренным листом от газовской «Газели». А лучшие ступицы — отнюдь не заграничные, а от вазовской «восьмерки»! «Восьмерочные» ступичные подшипники вполне долговечны, особенно если производитель прицепа установил более грузоподъёмный вариант из передней подвески «Лады».