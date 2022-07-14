Главные ошибки, которые совершают дачники, впервые покупая прицеп

Главная ошибка всех, кто впервые покупает прицеп, — это покупка самого дешевого варианта. Логика такого поступка вполне понятна: возить грузы планируется достаточно редко, поэтому возникает соблазн не тратить большие деньги на солидную конструкцию… Что чревато дальнейшими злоключениями. Всего через 2—3 года эксплуатации, за которые было сделано лишь несколько рейсов, простенький прицеп начинает докучать проблемами.
Поэтому, если денег мало, будет правильнее посмотреть на подержанную технику, чем брать самую доступную из новых. Правда, при подборе секонд-хенда главное — это вдумчивая проверка документов и номеров. К сожалению, VIN часто оказывается нечитаем, так как его быстро уничтожает коррозия (особенно, если местом хранения прицепа был неотапливаемый, а вдобавок плохо вентилируемый гараж).
Что касается конструктива, то рядовому автомобилисту лучше рассматривать технику массой до 750 килограммов, которой можно пользоваться, имея права «легковой» категории В. А покупка тяжелого прицепа — это совершенно другая история! Впрочем, при подборе «легких» моделей также могут возникнуть трудности, ведь будущему владельцу предстоит выбрать схему подвески, исполнение дышла и многое другое.
Вообще, долгое время производители прицепной техники весьма активно применяли примитивную резино-жгутовую подвеску. Это ресурный вариант, который, однако, совершенно не терпит перегруза: чтобы продлить жизнь торсионам, рекомендуется грузить на 10—15% меньше, чем предписано производителем. Кроме того, без поклажа такие прицепы весьма скверно проходят неровности — говоря простым языком, «козлят».
Поэтому лучше выбрать рессорное исполнение. Но вместо многолистовой схемы рекомендуем выбрать однолистовое шасси, с единственным коренным листом от газовской «Газели». А лучшие ступицы — отнюдь не заграничные, а от вазовской «восьмерки»! «Восьмерочные» ступичные подшипники вполне долговечны, особенно если производитель прицепа установил более грузоподъёмный вариант из передней подвески «Лады».
Другой важный момент — выбор конструкции дышла. Автомобилисты старой закалки советуют выбирать V-образное: дескать, оно жестче, а потому надежнее. И это очередная ошибка! На самом деле, I-образная схема не уступает ни в жёсткости, ни в надёжности, зато наделяет автопоезд лучшей маневренностью, так как прицеп можно практически полностью «сложить», не боясь повредить дышлом задний бампер автомобиля.
Еще один ошибочный «совет бывалых» — выбирать строго одноосные модели. Дескать, с такими проще маневрировать. Но, на самом деле, двухосный вариант гораздо более стабилен на высоких скоростях, а главное — с ним заметно проще выполнять сложные маневры. И, вообще, он более предсказуем для начинающего «сцепщика». Вот только цена «двухосника» будет примерно на 40% выше стоимости «одноосника».
Тент, фурнитура, электрика и оптика — это вещи, с одной стороны, второстепенные, а, с другой, удобство эксплуатации складывается из подобных мелочей: чтобы розетка работала, фонари светили, а замки закрывались. Поэтому многие готовы переплатить за светодиодную оптику, импортную фурнитуру и алюминиевые борта — последние красивее и долговечнее обычных, но ощутимо дороже.
Но ключевой элемент — это, конечно же, рама. Выбирайте ту, которая отштампована из толстого металла, покрытого слоем «горячего цинка» (в этом случае поверхность выглядит «рябой», как советские оцинкованные ведра). Такой способ обработки стали гарантирует надежную защиту от коррозии как внешних поверхностей, так и внутренних полостей, что значительно продлевает срок службы прицепа.
Способ сборки рамы — на болтах или сваркой — зависит от производителя. Есть версия, что болтовые соединениях надежнее, поскольку такой «скелет» лучше сопротивляется ударным нагрузкам, исключая ослабление металла. Кроме того, в случае механических повреждений появляется возможность быстрой замены отдельных деталей… Поклонники сварки парируют: метизы придется время от времени протягивать.
В любом случае, если прицеп понравился по конструкции, характеристикам и качеству, нет смысла специально искать сварную или болтовую раму! Как нет смысла сразу закупать полный комплект опций. Да, за опорную стойку, запасное колесо, ограничительные тросы заднего борта, не говоря уже про тент, придется доплачивать. Но, имея гораниченный бюджет, можно запросто взять «голую» комплектацию, а все необходимые «допы» докупить после.