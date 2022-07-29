АВТОВАЗ возвращается к пятидневному графику и запускает линию, где собирали Renault

Сборочные конвейеры АВТОВАЗа переходят с четырехдневной на пятидневную рабочую неделю с 15 августа. Об этом сообщила профсоюзная организация предприятия по итогам совещания с руководством завода. Линия по выпуску LADA Granta заработает в две смены с понедельника по пятницу. Сборочный конвейер LADA Niva также переходит на пятидневку, но в одну смену. В таком режиме производство будет функционировать недолго, всего две недели. Уже с 29 августа Granta начнут сходить с конвейера с понедельника по субботу в две смены, а Niva — те же шесть дней в неделю, но в одну смену.

Кроме того, с конца августа планируется запустить еще одну линию — по сборке моделей на платформе В0, — сразу по шестидневному графику и в две смены. Ранее с нее сходили LADA Largus, LADA Xray, Renault Logan и Renault Sandero. Официально пока не уточняется, какие именно из этих моделей начнет выпускать АВТОВАЗ с конца августа. Речь, скорее всего, идет о LADA Largus, возобновление выпуска которого анонсировалось руководством завода ранее и неоднократно. Возможно, к нему на конвейере присоединится модель Xray, хотя некоторые СМИ ее уже «похоронили».

А вот о Renault Logan и Renault Sandero мечтать, видимо, не стоит, поскольку права на их товарные знаки по-прежнему принадлежат ушедшим из России французам.

Напомним, что максимальная производительность линии В0 в Тольятти составляет 60 автомобилей в час. Режим двухсменной шестидневной рабочей недели на ней просуществует как минимум до 27 ноября 2022 года. Можно предположить, что при максимальной загрузке конвейера, за три месяца АВТОВАЗ в состоянии выпустить порядка 78 000 автомобилей семейства В0. В общем, дефицита не будет.