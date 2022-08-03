Что предложил АВТОВАЗ сотрудникам, желающим уволиться с предприятия

Для рабочих завода «ЛАДА-Ижевск», специализировавшегося на выпуске LADA Vesta, АВТОВАЗ предложил «дополнительные меры поддержки с целью обеспечения занятости и повышения максимальной загрузки предприятия».

В рамках одного из «блоков поддержки» персонала ижевского предприятия, работникам, решившим уволиться, выплатят по пять средних зарплат или по 12 МРОТ, параллельно предложив рабочее место на других заводах города. Напомним, что с 1 июня 2022 года размер МРОТ установлен на уровне 15 279 рублей. Таким образом, 12 МРОТ сейчас соответствуют 183 348 рублям.

Работникам, которые подпишут заявление на увольнение «по соглашению сторон», выдадут по 5—7 средних зарплат, — в зависимости от стажа работы на «ЛАДА-Ижевск». Также в сообщении АВТОВАЗ говорится, что увольняющихся сотрудников «ЛАДА-Ижевск» будут бесплатно переучивать на новые профессии, «востребованные на рынке труда Ижевска и Удмуртии с последующей помощью в трудоустройстве».

При этом автопроизводитель подчеркивает, что компания не планирует проводить массовых сокращений персонала, а озвученные меры поддержки трудового коллектива «ЛАДА-Ижевск» имеют исключительно добровольный для каждого работника предприятия характер.