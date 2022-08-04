В Ижевске вместо LADA Vesta будут выпускать новый Largus

Вопреки опасениям, в Ижевске будет организовано не отверточное, а полноценное производство аккумуляторных «Ларгусов» — со штамповкой, сваркой и окраской кузовов. Руководство марки LADA уверяет, что первые тестовые экземпляры будут готовы примерно через полгода. Причем инженеры сразу готовят несколько версий: грузовой фургон, плюс пяти- и семиместные универсалы.

Серьезно перекраивать кузов для внедрения электрической начинки, по уверениям заводчан, не потребуется, поскольку мотор планируется разместить непосредственно под капотом, а аккумуляторы — на полу салона. Сейчас конструкторы выбирают, какую батарею установить — никель-кобальт-магниевую и литий-железо-фосфатную.

- О сроках появления серийной версии говорить пока рано — это зависит от возможностей инфраструктуры. Вообще, электромобили — один из очевидных трендов, поэтому мы верим в успех проекта. Нам очевидно, что спрос будет и со стороны частных, и со стороны корпоративных клиентов, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» глава автогиганта Максим Соколов.

По предварительным прикидкам, новинка сможет проезжать на одном заряде около 250 километров. Но повторим: это лишь прикидки, так как полноценные работы над LADA e-Largus только начинаются. В любом случае, АВТОВАЗ не собирается бросать ижевскую площадку, а появление электромобиля открывает для нее новые горизонты.