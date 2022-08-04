Со стеклянными бортами и АКП: представлено новое поколение «Пазиков»

Также из интересного отметим просторную накопительную площадку, выдвижную электрическую аппарель и систему «книлинга», что позволяет «приседать» на остановках. Для входа пассажиров имеется пара широких двустворчатых дверей.

В серию первой пойдет дизельная версия, оборудованная 4-цилиндровым мотором ЯМЗ−534 и 6-диапазонным «автоматом» марки ГАЗ. Но позднее гамму исполнений должны пополнить газовый и электрический варианты.

Запуск производства должен состояться до конца этого года. Для этого потребуется 1,78 млрд. рублей инвестиций, в том числе 940 млн. — на создание дизельной версии, из которых 470 млн. — это льготный заем Фонда развития промышленности.

– Citymax−9 открывает принципиально новую линейку автобусов, которую «Группа ГАЗ» будет развивать в ближайшие годы, — уточнил порталу «АвтоВзгляд» Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ».

Как стало известно нашей редакции, новое поколение будет включать автобусы размерностью от 9 до 19 метров, вместимостью от 70 до 200 человек. Притом новинки будут выпускаться на всех автобусных заводах «Группы ГАЗ».

А между тем, в Сети появились снимки новой версии заслуженного автобуса ПАЗ−3205: на фотографиях можно рассмотреть, что вместо четырех линзованных «кругляшей» марки Hella заслуженная машина получит обычные круглые фары «советского образца».