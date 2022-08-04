Со стеклянными бортами и АКП: представлено новое поколение «Пазиков»

Фото производителя.
Как известно, Павловский автобусный завод всегда делал переднемоторные машины. Однако, у нового поколения автобусов, которое выйдет на рынок под маркой ГАЗ, двигатель расположен сзади. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, чем еще удивит россиян пассажирская новинка.
Алексей Кованов

Как уверяет производитель, заднемоторная компоновка принесла множество плюсов. Это рекордная площадь свободного пространства, максимально низкий уровень пола, широкие проходы между рядами сидений, а также продуманная эргономика водительского места.

Сама машина под названием Citymax 9 представляет собой 9-метровый автобус вместимостью 77 пассажиров, то есть перед нами представитель среднего класса пассажирской техники, предназначенной для городских и пригородных перевозок.

Фото производителя.

Также из интересного отметим просторную накопительную площадку, выдвижную электрическую аппарель и систему «книлинга», что позволяет «приседать» на остановках. Для входа пассажиров имеется пара широких двустворчатых дверей.

В серию первой пойдет дизельная версия, оборудованная 4-цилиндровым мотором ЯМЗ−534 и 6-диапазонным «автоматом» марки ГАЗ. Но позднее гамму исполнений должны пополнить газовый и электрический варианты.

Запуск производства должен состояться до конца этого года. Для этого потребуется 1,78 млрд. рублей инвестиций, в том числе 940 млн. — на создание дизельной версии, из которых 470 млн. — это льготный заем Фонда развития промышленности.

– Citymax−9 открывает принципиально новую линейку автобусов, которую «Группа ГАЗ» будет развивать в ближайшие годы, — уточнил порталу «АвтоВзгляд» Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ».

Как стало известно нашей редакции, новое поколение будет включать автобусы размерностью от 9 до 19 метров, вместимостью от 70 до 200 человек. Притом новинки будут выпускаться на всех автобусных заводах «Группы ГАЗ».

А между тем, в Сети появились снимки новой версии заслуженного автобуса ПАЗ−3205: на фотографиях можно рассмотреть, что вместо четырех линзованных «кругляшей» марки Hella заслуженная машина получит обычные круглые фары «советского образца».

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4 августа 2022
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