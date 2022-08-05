Цены на дизельное топливо в России подскочили до неприличия

Оптовая стоимость дизтоплива на торгах увеличилась до 57 776 рублей за тонну — это новый исторический максимум для топливного рынка России. Кроме того, заметно подорожали и автомобильные бензины: тонна «девяносто второго» теперь стоит 48 476, а «девяносто пятого» — 54 577 рублей.

Стоит заметить, что буквально неделю назад тонна солярки торговалась на тысячу, а оба видов бензина — на 5000 рублей меньше. И столь резкий рост биржевых котировок вскоре негативно скажется на кошельках рядовых автомобилистов.

Более того, рост цен, скорее всего, продолжится, так как российские власти понизили размер выплат нефтяным компаниям в рамка нефтяного демпфера — системы, которая должна сглаживать колебания цен. Причина — в международной обстановке: на внешних рынках отечественная нефть сейчас продается с большими скидками.

В качестве ответной меры производители горючего подняли оптовые цены. А значит, и на заправках скоро появятся новые ценники… Вдобавок подорожанию бензина и солярки будет способствовать начало уборочной кампании.

И продолжая «горючую» тему. Власти Казахстана планируют ввести дифференцированные тарифы на дизельное топливо. Так, водителям грузовиков, на которых висят номера других стран, придется покупать солярку по цене вдвое выше, чем она стоит для местных перевозчиков. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности этой реформы.