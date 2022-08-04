Начался выпуск мощной версии внедорожника LADA Niva

Мощный атмосферник разработала тольяттинская компания «Супер-Авто»: это проект еще 2014 года, когда АВТОВАЗ заказал стороннему ателье форсировку «классического» мотора. Тогда, путем увеличения хода поршня двигателисты смогли нарастить рабочий объем 1,7-литрового агрегата на 84 «кубика», а с ним мощность увеличилась на 10 лошадиных сил.

Впрочем, российский автогигант не воспользовался этой разработкой. И тогда проект предложили совместному предприятию GM-АВТОВАЗ, притом в доработанном виде. С новыми шатунно-поршневой группой, системой впуска и программой управления заслуженная «четверка» выдала 110 л. с. и 150 Нм.

Вот только на серийные Chevrolet Niva этот двигатель тоже не попал! Зато сейчас, как сообщает «Авторевю», им начали оснащать автомобили скорой помощи на базе внедорожников Lada Niva Legend Prima. Притом есть надежда, что 110-сильные моторы вдобавок будут ставиться не только на специальные, но и на «гражданские» версии модели.

А пока дилеры марки LADA после долгого перерыва открывают торговлю стандартными — 83-сильными — внедорожниками Niva Legend 2022 модельного года. Они лишены боковой подушки безопасности и блока ЭРА-ГЛОНАСС, а их моторы отвечают только нормам Евро−2. Портал «АвтоВзгляд» выяснил цену антикризисной новинки.