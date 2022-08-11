Представлен новейший китайский кроссовер Avatr 1

Автомобиль дебютировал в Китае, но вскоре покатится и по другим рынкам сбыта. Не исключено, что в обозримом будущем новинка приедет и в Россию. Чем же она намерена покорить будущих владельцев?

Если снаружи кросс-купе забавляет своим дизайном с агрессивными нотками, то внутри — и вовсе будоражит сознание. Салон украшают три дисплея, один из которых отдельно предназначен для переднего пассажира. Мультимедийно-развлекательный комплекс умеет «ходить» в интернет, сохранять информацию в виртуальном облаке, а также взаимодействовать с различными гаджетами.