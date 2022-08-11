Представлен новейший китайский кроссовер Avatr 1

Автомобиль дебютировал в Китае, но вскоре покатится и по другим рынкам сбыта. Не исключено, что в обозримом будущем новинка приедет и в Россию. Чем же она намерена покорить будущих владельцев?
Если снаружи кросс-купе забавляет своим дизайном с агрессивными нотками, то внутри — и вовсе будоражит сознание. Салон украшают три дисплея, один из которых отдельно предназначен для переднего пассажира. Мультимедийно-развлекательный комплекс умеет «ходить» в интернет, сохранять информацию в виртуальном облаке, а также взаимодействовать с различными гаджетами.
Движет же всем этим делом парочка электромоторов суммарной отдачей в 578 «лошадей», позволяя ускоряться кроссоверу до первой сотни с места меньше, чем за четыре секунды. Похвально! При этом пиковая скорость «аппарата» достигает максимальных 200 км/ч.
Среди прочих «фишек» — система автоматического управления, построенная вокруг нескольких десятков сенсоров, датчиков, видеокамер и радаров с лидарами.
Avatr 1 предложат в двух модификациях: первая готова похвастать дальностью хода в 555 километров без дополнительной зарядки, а вторая — почти 700 километров.
Кстати, помимо Changan на рынке появилось немало любопытных новинок из Китая. С чертовой дюжиной самых интересных для России познакомился портал «АвтоВзгляд».