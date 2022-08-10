В России хотят штрафовать «неугомонных» автовладельцев на 100 000 рублей

Шумные автомобили и мотоциклы стали больной темой для жителей городов, особенно в теплое время года, когда на улицы выезжают суперкары и байки, громыхающие своим выхлопом да так, что трясутся стекла у близлежайших домов и срабатывает сигнализация на припаркованных машинах.

Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков предложил применять к нарушителям спокойствия максимально жесткие санкции, а ловить их за счет установки специализированных комплексов, способных измерять уровень шума на проезжей части. Кроме того, еще и запретить инсталляцию в авто прямоточных глушителей.

Так, вместо нынешних 500 рублей штрафа, предлагается наказывать «громких» участников дорожного движения на 100 000 рублей! А при повторном нарушении и вовсе отбирать транспортное средство сроком до трех месяцев. Впрочем, и это еще не все. Если нарушитель попадется в третий раз, то ему грозят исправительные работы от семи дней и выше.

Вот только о каких комплексах, измеряющих уровень шума на дороге, говорит авторы инициативы, не очень понятно. Ведь массового производства подобного оборудования у нас в стране нет.