В России хотят ввести 50-процентную скидку на «растаможку» иномарок

Как сообщают «Известия», проект предусматривает льготный порядок ввоза иномарок из «Забугорья», но воспользоваться ей получится лишь один-единственный раз. Кроме того, вернуть половину потраченной на «растаможку» суммы смогут далеко не все, а лишь ветераны боевых действий и родители в многодетных семьях.

«Уплаченные при таможенном декларировании колесного транспортного средства таможенные пошлины в размере 50% являются излишне уплаченными и подлежат возмещению из средств федерального бюджета», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, что в настоящий момент «растаможка» в нашей стране превышает 50% стоимости самого автомобиля. Впрочем, россияне ринулись за иномарками в соседнюю Белоруссию, где, кстати, тоже недавно изменились требования к покупке транспортных средств.