Chery представит в России два новых седана

О планах развития Chery в России рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков, в рамках пресс-конференции по случаю начала сотрудничества с ФК «Спартак».

Топ-менеджер отметил, что в кризисные периоды бренд только увеличивал активность и укреплял свои позиции. Например, в ковидном 2020 году в нашей стране появился премиальный бренд Exeed (в начале это был Cheryexeed), а сейчас производитель запускает марку Omoda. Так что уже скоро у дилеров появится кроссовер Omoda C5.

Что касается следующего года, то компания планирует показать два седана, названия которых держатся в секрете. Предположим, что одним их них станет Chery Arrizo 8, показанный этой весной. «Восьмерка» — легковой флагман марки и в нынешних условиях может потягаться с такими лидерами рынка, как Toyota Camry и Kia K5. Правда, Chery чуть компактнее и проще. Кроме того, Arrizo 8 может прижиться в корпоративных парках и каршеринге, ведь в следующем году компании будут обновлять свои автомобили.

Вторым же седаном может стать модель, по размеру схожая с Hyundai Solaris. Она будет нацелена только на каршеринг.