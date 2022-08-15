Какие фатальные ошибки совершают водители при чистке дроссельной заслонки

Есть несколько признаков, по которым быстро определают, что дроссельный узел нуждается в чистке. Например, начинают «плавать» обороты холостого хода, у машины наблюдаются нервные подергивания при трогании с места или она «тупит» при резком нажатии газа. В худшем случае появляются проблемы с запуском двигателя.
Что касается производителей, то они не указывают конкретный пробег, после которого нужно уделить внимание узлу. Все потому, что условия эксплуатации машин различаются. В пыльных районах деталь нужно чистить чаще. А еще ее состояние зависит от исправности поршневой системы и качества горючего. Так или иначе, но бывалые шофера советуют обращать внимание на заслонку после 25 000 км пробега.
Что касается процедуры очистки, то многие водители проводят ее самостоятельно, ведь добраться до узла несложно. Достаточно просто снять воздушный фильтр и его патрубок. Если на заслонке обнаруживается грязь, то ее необходимо убрать. И вот тут есть нюансы.
В случае, если машина оснащена системой подогрева дросселя антифризом, нужно дождаться, пока охлаждающая жидкость остынет. Если поторопиться, можно сильно ошпарить руки. А это ведь — химический ожог, лечение которого потребует времени.
Если системы подогрева нет, то это сильно облегчает демонтаж. Но тут надо помнить, что после установки, дроссель надо откалибровать. Последнее особенно актуально для машин с электронной педалью газа.
Обычно калибровку делают с помощью сканера. Если его не оказалось под рукой, придется отправиться в сервис для настройки. Это потребует дополнительного времении и денег. Однако в некоторых автомобилях есть специальный алгоритм, который позволяет выполнить калибровку без сервисного оборудования. Так что перед началом работ изучите мануал по обслуживанию именно вашей машины, чтобы не переплатить лишнего.
Важно и правильно провести процесс «клининга». Для очистки заслонки подойдет «очиститель карбюратора». Баллон с этим составом можно купить в любом автомагазине. Средство наносят на грязь, оставляют на пару минут, после чего убирают остатки ветошью. Важно, чтобы эта ветошь была мягкой. И не используйте щетки! Они оставят на заслонке царапины, из-за чего могут появиться ошибки в работе всей системы. А если увидели темный слой по краям заслонки, не трогайте его, ведь это — антифрикционное покрытие. Если слой оттереть вместе с грязью, узел не будет больше нормально работать. Его придется заменить, а это сейчас обойдется в очень большие деньги.