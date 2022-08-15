Какие фатальные ошибки совершают водители при чистке дроссельной заслонки

Есть несколько признаков, по которым быстро определают, что дроссельный узел нуждается в чистке. Например, начинают «плавать» обороты холостого хода, у машины наблюдаются нервные подергивания при трогании с места или она «тупит» при резком нажатии газа. В худшем случае появляются проблемы с запуском двигателя.

Что касается производителей, то они не указывают конкретный пробег, после которого нужно уделить внимание узлу. Все потому, что условия эксплуатации машин различаются. В пыльных районах деталь нужно чистить чаще. А еще ее состояние зависит от исправности поршневой системы и качества горючего. Так или иначе, но бывалые шофера советуют обращать внимание на заслонку после 25 000 км пробега.

Что касается процедуры очистки, то многие водители проводят ее самостоятельно, ведь добраться до узла несложно. Достаточно просто снять воздушный фильтр и его патрубок. Если на заслонке обнаруживается грязь, то ее необходимо убрать. И вот тут есть нюансы.

В случае, если машина оснащена системой подогрева дросселя антифризом, нужно дождаться, пока охлаждающая жидкость остынет. Если поторопиться, можно сильно ошпарить руки. А это ведь — химический ожог, лечение которого потребует времени.