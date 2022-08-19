Сколько денег сегодня тратят россияне на покупку автомобиля

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат-Инфо», в период с января по июль 2022 года оборот с реализации легковых автомобилей на российском рынке составил 896 млрд. рублей. В июле же россияне потратили на покупку транспортных средст почти 88 млрд. рублей.

Больше всего денег заработал АВТОВАЗ, получивший более 5 млрд. рублей от продажи одной только LADA Granta, Еще свыше 2,5 млрд. принесла LADA Vesta. Впрочем, целых 3 млрд. в российской валюте выручила китайская Chery от реализации кроссовера Tiggo 7 PRO. А 2,9 млрд. помог заработать азиатам Geely Coolray, еще 2,6 млрд. — Haval Jolion.

Как видно, китайцы уже даже не медленно, но верно «рвут» автомобильный рынок России, на задворки вытесняя старожилов. К счастью или сожалению, но еще чуть-чуть, и мы едва ли не поголовно будем ездить на изделиях из КНР.

Кстати, недвно корреспондент портала «АвтоВзгляд» нарвался на кладбище совершенно новых Toyota Camry и Ford Transit, брошенные под открытым небом на севере Москвы. Полсотни автомобилей, часть из которых не имеет регистрации в ГИБДД, стоят без движения уже несколько месяцев.