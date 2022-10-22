«Африканцы» заменят «японцев» и «корейцев», а ГИБДД начнет проверять водителей по лицу: итоги недели

К слову, о Северной столице. На днях стало известно о том, что к бывшему заводу Nissan, который теперь принадлежит НАМИ, присматриваются китайцы из FAW. Впрочем, это и неудивительно — властям ведь нужно чем-то загрузить предприятие. А кого еще звать? Угандийскую Kiira Motors с ее «сырыми» электромобилями — рано. Хотя африканцы и заинтересованы в том, чтобы выйти на отечественный рынок.

Что же до социальных новостей, то их на этой неделе было меньше. Из самого любопытного — госкомпания «Автодор» объяснила, как изменятся тарифы на проезд по платным дорогам, а производитель видеорегистраторов, которые используются сотрудниками ГИБДД, презентовал новую модель. Продвинутая версия «Дозора» умеет распознавать лица и оперативно «пробивать» их по полицейским базам.

А более подробно об «умном» видеорегистраторе для ГАИ и прочих важных событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд» здесь.