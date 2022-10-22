«Африканцы» заменят «японцев» и «корейцев», а ГИБДД начнет проверять водителей по лицу: итоги недели

Фото: Kiira Motors
Пока Hyundai решает, что делать со своими российскими активами, FAW присматривается к бывшему заводу Nissan, а угандийская Kiira Motors — к отечественному рынку. Тем временем «Автодор» корректирует тарифы на проезд по платным дорогам, а ГИБДД готовит водителям новый сюрприз. Подробнее о главных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Похоже, в скором времени российский рынок лишится еще двух крупных игроков — Volkswagen и Hyundai. Головные офисы обеих марок рассматривают варианты оптимизации бизнеса в нашей стране. Разница лишь в том, что немцы склоняются к продаже активов и уже ищут покупателей, в то время как корейцы, напротив, хотят остаться. Хотя, по слухам, уже и приступили к консервации своего петербургского завода.

К слову, о Северной столице. На днях стало известно о том, что к бывшему заводу Nissan, который теперь принадлежит НАМИ, присматриваются китайцы из FAW. Впрочем, это и неудивительно — властям ведь нужно чем-то загрузить предприятие. А кого еще звать? Угандийскую Kiira Motors с ее «сырыми» электромобилями — рано. Хотя африканцы и заинтересованы в том, чтобы выйти на отечественный рынок.

Что же до социальных новостей, то их на этой неделе было меньше. Из самого любопытного — госкомпания «Автодор» объяснила, как изменятся тарифы на проезд по платным дорогам, а производитель видеорегистраторов, которые используются сотрудниками ГИБДД, презентовал новую модель. Продвинутая версия «Дозора» умеет распознавать лица и оперативно «пробивать» их по полицейским базам.

А более подробно об «умном» видеорегистраторе для ГАИ и прочих важных событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд» здесь.

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22 октября 2022
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