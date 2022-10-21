Почему китайские «Танки» никак не помогут прорыву отечественного автопрома

На каком-то этапе своей недолгой истории компания Great Wall не на шутку увлеклась созданием суббрендов. Сначала она изобрела «люксовый» Haval, но почти сразу сама же сбросила его с пьедестала премиальности, поскольку автомобили очевидно нуждались в тщательной доработке как по оформлению, так и по ходовой части. Однако престижная ниша у китайского производителя пустой оставалась недолго — в 2021 году ее заполнил еще один вновь созданный бренд — Tank. Его логотип в виде большой буквы «Т» украшает исключительно радиаторные решетки рамных внедорожников.

Честь познакомиться с «танкистами» первой выпала на долю Саудовской Аравии. Но амбиции компании изначально не ограничивались Ближним Востоком. Экспансия планировалась также на рынки Австралии, Юго-Восточной Азии и России. В нашей стране китайцы собираются продавать два внедорожника — Tank 300 и Tank 500. И возлагают на них, по всей видимости, большие надежды.

Экстерьером своим ни тот, ни другой автомобиль, прямо скажем, не покоряет, хотя дизайнеров попрекать этим сложно: зачем бы им стремиться к европейской отточенности форм, если сами европейцы с каждым годом все больше скатываются к неприкрытой азиатчине? Тот, что поменьше, имеет длину 4760 мм. Он оснащается двухлитровым бензиновым двигателем о четырех цилиндрах мощностью 220 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Второй внедорожник — Tank 500 — посолиднее: 4878 мм в длину, трехлитровый 299-сильный V6 битурбо под капотом, агрегатированный с девятиступенчатым «автоматом».