Почему китайские «Танки» никак не помогут прорыву отечественного автопрома

На каком-то этапе своей недолгой истории компания Great Wall не на шутку увлеклась созданием суббрендов. Сначала она изобрела «люксовый» Haval, но почти сразу сама же сбросила его с пьедестала премиальности, поскольку автомобили очевидно нуждались в тщательной доработке как по оформлению, так и по ходовой части. Однако престижная ниша у китайского производителя пустой оставалась недолго — в 2021 году ее заполнил еще один вновь созданный бренд — Tank. Его логотип в виде большой буквы «Т» украшает исключительно радиаторные решетки рамных внедорожников.
Честь познакомиться с «танкистами» первой выпала на долю Саудовской Аравии. Но амбиции компании изначально не ограничивались Ближним Востоком. Экспансия планировалась также на рынки Австралии, Юго-Восточной Азии и России. В нашей стране китайцы собираются продавать два внедорожника — Tank 300 и Tank 500. И возлагают на них, по всей видимости, большие надежды.
Экстерьером своим ни тот, ни другой автомобиль, прямо скажем, не покоряет, хотя дизайнеров попрекать этим сложно: зачем бы им стремиться к европейской отточенности форм, если сами европейцы с каждым годом все больше скатываются к неприкрытой азиатчине? Тот, что поменьше, имеет длину 4760 мм. Он оснащается двухлитровым бензиновым двигателем о четырех цилиндрах мощностью 220 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Второй внедорожник — Tank 500 — посолиднее: 4878 мм в длину, трехлитровый 299-сильный V6 битурбо под капотом, агрегатированный с девятиступенчатым «автоматом».
Обе машины — яркие представители брутального семейства истинных внедорожников. Они могут похвастаться рамой и пружинной подвеской с задним неразрезным мостом, а также дорожным просветом в 224 мм. В их арсенал также входят подключающая переднюю ось электромагнитная муфта, понижающая передача и блокировки обоих межколесных дифференциалов. В общем, такие вполне себе боевые покорители целинных земель, хотя есть весьма веские основания сомневаться в том, что российские водители их ждут — не дождутся.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», наивно ожидать от китайских производителей, что они будут вкалывать на наше благо и заполнять бюджетную нишу российского авторынка. Дело это хлопотное, требующее больших вложений и приносящее посредственный доход. Работать наши друзья из Поднебесной собираются исключительно на себя, поэтому в их планы входит реализация дорогих автомобилей, обеспечивающая сопоставимую прибыль при гораздо меньших масштабах поставок.
Цены на Tank 300 и Tank 500 пока не объявлялись, но представители компании упорно делают акцент на премиальность своих детищ, прозрачно намекая на то, что дешевыми они однозначно не будут. Если взять, к примеру, Haval H9, ценник на который стартует от 4 099 000 рублей, то его люксовый собрат Tank 500 совершенно спокойно может подобраться к 10 млн., ведь китайцы сранивают его чуть ли ни с Toyota Land Cruiser 300, что на мой непросвещенный взгляд запредельно для любой машины из КНР.
Непонятно, на какую конкретно категорию покупателей ориентируются китайцы. Дорогой люксовый полноразмерный кроссовер может привлечь внимание обеспеченных горожан. Однако же, им совершенно не нужны все эти внедорожные девайсы, ухудшающие управляемость и совершенно бесполезные на приличных дорогах.
Напротив, именно эти качества будут востребованы в глубинке, где с асфальтом проблемы. Но там не поймут космического ценника, электронных ассистентов и шикарной отделки салона, которые никак не коррелируют с грязью бездорожья. Конечно, у нас есть перед глазами блестящий пример совмещения вышеуказанных несовместимых параметров — Mercedes G-класса. Однако то же Mercedes!
А у бренда Tank нет ни той харизмы, ни тех вливаний в рекламу, которые позволяют немецкому концерну беззастенчиво надувать доверчивых нуворишей. Так что перспективы нового бренда в России сложно назвать радужными.