Кроссоверы Geely подешевели в России на 500 000 рублей

Согласно мониторингу прайс-листов, который провели наши коллеги из издания «Китайские автомобили», цены на кроссовер Geely Coolray рухнули. Правда, не во всех версиях. Автомобили подешевели в трех верхних комплектациях. При этом с учетом всех действующих спецпредложений, покупатель может сохранить в своем кошельке до 520 000 рублей.

Кстати сказать, не только китайцы понизили ценники на свою продукцию. Как выяснил портал «АвтоВзгляд» в ходе обхода дилерских центров, прайсы в пользу покупателей переписали японская Nissan, отечественные УАЗ, ГАЗ и АВТОВАЗ, а также ряд других брендов. Подробнее — здесь.