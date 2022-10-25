Нестареющие «бюджетники»: самые «живучие» иномарки за 100 тысяч рублей

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Если вы думаете, что за 100 000 рублей можно купить на вторичном рынке лишь видавшую жизнь LADA, то сильно ошибаетесь. Есть среди подержанных автомобилей по цене в пределах «сотки» и вполне себе «живучие» иномарки. Подробнее — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Не так давно за «сотню» с небольшим можно было приобрести проверенные опытом Renault Logan, Ford Focus и какой-нибудь Mitsubishi Lancer. Но усугубившийся кризис свое дело сделал, и теперь подобные автомобили дешевле 300 000 рублей не найти. Впрочем, есть еще иномарки, которые укладываются в означенный бюджет. Причем довольно живучие.

DAEWOO NEXIA

Седан с пробегом за 100 000 километров готов пробежать еще столько же без колоссальных вложений и капремонта движка. Уж очень крепкими оказались и подвеска, и бензиновые моторы мощностью 80 и 109 сил. Пожалуй, только лакокрасочное покрытие кузова автомобилей десятилетней давности может огорчать появлением ржавчины. В остальном — рабочая лошадка.

Фото производителя

CHEVROLET LANOS

«Ланосы» тоже славятся своей неубиваемостью, да и кузов гниет у них много реже, чем у тех же Daewoo Nexia. С подвеской и коробкой передач особых проблем нет, а 86-сильный бензиновый мотор легко «подшамянят» в любом гараже у дяди Васи.

Автомобиль конца «нулевых» будет с пробегом не ниже 150 000 километров, но для проверенной годами машины — это совсем не предел.

Фото производителя

​RENAULT CLIO

Хотите автоматическую коробку передач и вечную «ходовую», тогда вам за «Клио». Если, конечно, не испугает вторая генерация модели «лохматых» годов выпуска.

Между тем, даже двадцатилетние «французы» могут похвастать стойкостью «лакокраски» к коррозии, а бензиновые движки — ресурсом. Завидно тянут моторы и после 200 000 километров на одометре. Главное — чаще менять масло и не пренебрегать режимом «тапка в пол».

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25 октября 2022
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