Нестареющие «бюджетники»: самые «живучие» иномарки за 100 тысяч рублей

Не так давно за «сотню» с небольшим можно было приобрести проверенные опытом Renault Logan, Ford Focus и какой-нибудь Mitsubishi Lancer. Но усугубившийся кризис свое дело сделал, и теперь подобные автомобили дешевле 300 000 рублей не найти. Впрочем, есть еще иномарки, которые укладываются в означенный бюджет. Причем довольно живучие.

DAEWOO NEXIA

Седан с пробегом за 100 000 километров готов пробежать еще столько же без колоссальных вложений и капремонта движка. Уж очень крепкими оказались и подвеска, и бензиновые моторы мощностью 80 и 109 сил. Пожалуй, только лакокрасочное покрытие кузова автомобилей десятилетней давности может огорчать появлением ржавчины. В остальном — рабочая лошадка.