Нестареющие «бюджетники»: самые «живучие» иномарки за 100 тысяч рублей

Не так давно за «сотню» с небольшим можно было приобрести проверенные опытом Renault Logan, Ford Focus и какой-нибудь Mitsubishi Lancer. Но усугубившийся кризис свое дело сделал, и теперь подобные автомобили дешевле 300 000 рублей не найти. Впрочем, есть еще иномарки, которые укладываются в означенный бюджет. Причем довольно живучие.
DAEWOO NEXIA
Седан с пробегом за 100 000 километров готов пробежать еще столько же без колоссальных вложений и капремонта движка. Уж очень крепкими оказались и подвеска, и бензиновые моторы мощностью 80 и 109 сил. Пожалуй, только лакокрасочное покрытие кузова автомобилей десятилетней давности может огорчать появлением ржавчины. В остальном — рабочая лошадка.
CHEVROLET LANOS
«Ланосы» тоже славятся своей неубиваемостью, да и кузов гниет у них много реже, чем у тех же Daewoo Nexia. С подвеской и коробкой передач особых проблем нет, а 86-сильный бензиновый мотор легко «подшамянят» в любом гараже у дяди Васи.
Автомобиль конца «нулевых» будет с пробегом не ниже 150 000 километров, но для проверенной годами машины — это совсем не предел.
RENAULT CLIO
Хотите автоматическую коробку передач и вечную «ходовую», тогда вам за «Клио». Если, конечно, не испугает вторая генерация модели «лохматых» годов выпуска.
Между тем, даже двадцатилетние «французы» могут похвастать стойкостью «лакокраски» к коррозии, а бензиновые движки — ресурсом. Завидно тянут моторы и после 200 000 километров на одометре. Главное — чаще менять масло и не пренебрегать режимом «тапка в пол».