В каких регионах продаются самые дешевые пятилетние иномарки

Примечательно, что в ряде регионов европейской части России прайсы популярных моделей выходят часто ниже средних по стране. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» аналитки «Авто.ру», корейскую Kia Rio пяти лет отроду выгоднее всего приобрести в Тверской области, где она продается в среднем на 35% дешевле, чем, скажем, в Иркутской. А премиальный Mercedes Benz E-класса в Первопрестольной окажется даже дешевле, чем в Татарстане. Причем на целых 23%.

К примеру, средний чек за пятилетнюю Skoda Octavia по стране составляет 1 350 000 рублей, но при этом в Тюменской области лифтбэк выйдет почти на 150 000 дешевле, а в Свердловской — без малого на 250 000 дороже. Кроссовер Volkswagen Tiguan со средней стоимостью по России, равной 2 160 000 рублей, в Татарстане окажется на 200 000 ниже и на столько же выше в Самарской области. На 17% дешевле рынка продаются Renault Logan в Ставропольском крае; 12% можно выгадать при покупке «француза» в Новосибирской области и 11% — в Самарской.

Кстати, а знаете ли вы, что даже за 100 тысяч «деревянных» можно купить вполне себе приличный автомобиль? Скажем больше — иномарку! О самых «живучих» из них — в специальном обзоре портала «АвтоВзгляд».