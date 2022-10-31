В России стартовали продажи нового кроссовера JAC JS4

Новый JAC JS4 представлен у нас в трех версиях и пяти модификациях с двумя силовыми агрегатами на выбор. Cогласно рекомендованным розничным ценам производителя, комплектация Comfort попросит за себя не менее 2 000 000 рублей, но с учетом навязанных «допов» прайс легко может увеличиться на 50—150 тысяч рублей. В качестве дополнительного оборудования дилеры предлагают антикоррозийную обработку, защиту картера, сигнализацию и прочие «фишки», по сути, уже имеющиеся в автомобиле. Впрочем, торговаться с продавцами никто не запрещал.

По технике — полный аналог с моделью JAC J7. Так, в «базе» кроссовер располагает 1,5-литровым атмосферником мощностью 118 сил, спаренным с шестискоростной «механикой». Более производительный двигатель доступен, начиная с версии Luxury за 2 100 000 рублей. Речь идет о турбированном моторе о 136 «лошадях», который может работать, как с механической коробкой передач, так и вариатором. Доплата за бесступенчатую трансмиссию составит 250 000 рублей.

Топовая версия Flagship с кучей умной электроники, обилием опций комфорта и систем безопасности, а также электроприводами и подогревами всего и вся обойдется минимум в 2 400 000 рублей.

Кстати, скоро модельную линейку JAC в России пополнит еще один кроссовер — JAC JS6. Подробнее о нем можно узнать здесь.