Как, прикрываясь дефицитом, автосервисы нагло «грузят» владельцев популярных иномарок

Приехали на ТО или замену «расходников», а вам выкатывают космический прайс? Не стоит биться в конвульсиях и бежать занимать деньги у без пяти минут мобилизованного соседа. Да, сервисмены нынче «кошмарят» клиентов так, что люди готовы переплачивать, причем в разы. На самом же деле, хитроумные мастера попросту создают ажиотаж, пугая автовладельцев тем, что на складах запчастей почти не осталось, поэтому лучше еще сегодня успеть купить, но за дорого, пока завтра не стало еще дороже. Ведь санкции и заморозку поставок никто не отменял!

Естественно, человеку, которому нужна машина для ежедневной эксплуатации, в панике откапывает заначку в огороде, а то и вовсе берет кредит, дабы «успеть». Так, обладатели Range Rover и Jaguar выкладывают по 30 тысяч за передние рычаги, которые в действительности стоят по пять, а хозяева Mercedes-Benz E-класса меняют пресловутую цепь ГРМ, выкладывая по 300 000 «деревянных» — в несколько раз больше, чем на самом деле.

Но если в премиум-сегменте автовладельцы отчасти и готовы к неоправданным тратам, то собственники более «приземленных» авто хотели бы пойти другим путем. Нет, речь не про общественный транспорт. И правда: неужели дилеры и клубные сервисы надеются, что автовладельцы не найдут альтернативных вариантов? Найдут, и еще как!