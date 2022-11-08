Как, прикрываясь дефицитом, автосервисы нагло «грузят» владельцев популярных иномарок

Приехали на ТО или замену «расходников», а вам выкатывают космический прайс? Не стоит биться в конвульсиях и бежать занимать деньги у без пяти минут мобилизованного соседа. Да, сервисмены нынче «кошмарят» клиентов так, что люди готовы переплачивать, причем в разы. На самом же деле, хитроумные мастера попросту создают ажиотаж, пугая автовладельцев тем, что на складах запчастей почти не осталось, поэтому лучше еще сегодня успеть купить, но за дорого, пока завтра не стало еще дороже. Ведь санкции и заморозку поставок никто не отменял!
Естественно, человеку, которому нужна машина для ежедневной эксплуатации, в панике откапывает заначку в огороде, а то и вовсе берет кредит, дабы «успеть». Так, обладатели Range Rover и Jaguar выкладывают по 30 тысяч за передние рычаги, которые в действительности стоят по пять, а хозяева Mercedes-Benz E-класса меняют пресловутую цепь ГРМ, выкладывая по 300 000 «деревянных» — в несколько раз больше, чем на самом деле.
Но если в премиум-сегменте автовладельцы отчасти и готовы к неоправданным тратам, то собственники более «приземленных» авто хотели бы пойти другим путем. Нет, речь не про общественный транспорт. И правда: неужели дилеры и клубные сервисы надеются, что автовладельцы не найдут альтернативных вариантов? Найдут, и еще как!
К примеру, на ту же Toyota Camry вполне себе отыскать и колодки, и тормозные диски, заплатив за них, включая замену, разумные деньги. Путем несложных математических вычислений после изучения предложений в интернете получается, что купить и поставить новые детали в автомобиль можно как минимум втрое дешевле! Другое дело, что в ряде случаев ту или иную запчасть придется ждать, пока ее доставят. Но зато не платить по 150 000 кровно заработанных. Полностью сегмент автокомпонентов через окно параллельного импорта еще не освоен. Хотя и запасов еще более, чем. Да, не оригинальных, но вполне себе достойных аналогов. Пусть если даже они «умрут» раньше «фирмы», все равно покупка и замена вновь окажутся дешевле тех прайсов, что навязывают сервис-бизнесмены.
А вот еще «больные» примеры. Одна катушка зажигания на излюбленный россиянами Volkswagen Tiguan выйдет без малого 10 000 рублей, если это оригинальный продукт. Но всего за 2000 можно купить аналог, коих в интернетах, как грязи. «Полтинник» за подвеску на видавший жизнь Kia Rio? Да вы сума сошли! Пусть подавится своим калькулятором тот, кто придумал такие цены. В общем, не спешим, открываем браузер, осваиваем «поисковик» и звоним по указанным номерам. Поверьте, экономия окажется колоссальной.
Понятное дело, что техцентры да дилеры в эпоху умирающего авторынка переориентировались на «вторичку» и ее обслуживание, что, собственно, и приносит им основной доход. Но согласитесь: машина должна помогать зарабатывать вам, а не вы на нее работать, ведь так? Поэтому все же придется озаботиться поиском деталей, а заодно и нормальных мастеров. Если, конечно, вы не состоите в интимных отношениях с женой или мужем миллионера…