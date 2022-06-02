Почему российские автовладельцы перестали массово обращаться в автосервисы

Согласно исследованию банка «Русский стандарт», которое публикует Газета.ру, российские автовладельцы на 35% стали реже делать кузовной ремонт, покраску, а также разного рода и тюнинг. Напомним, последний нужен не только, чтобы сделать машину заметнее. С его помощью убирают многие проблемы, возникающие в ходе эксплуатации совершенно обычных подержанных автомобилей. Например «глушат» клапан EGR, а еще такие работы проводят при удалении нейтрализатора.

В исследовании также говорится, что спрос на запчасти и аксессуары для легковушек упал на 26%, при том, что они подорожали на 16%. Кстати, решения этой проблемы в ближайшем будущем не предвидится, а ситуация не станет лучше даже если заработает параллельный импорт и вопрос с дефицитом будет закрыт.

Дело в том, что доходы населения падают и многие предпочитают покупать только самые важные запчасти. Ведь известно, что выход из строя одного узла может повлечь за собой поломку нескольких других. Вот на этот самый важный агрегат и выделяют деньги из семейного бюджета. На остальные предпочитают не тратиться.