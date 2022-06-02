Почему российские автовладельцы перестали массово обращаться в автосервисы

Согласно исследованию банка «Русский стандарт», которое публикует Газета.ру, российские автовладельцы на 35% стали реже делать кузовной ремонт, покраску, а также разного рода и тюнинг. Напомним, последний нужен не только, чтобы сделать машину заметнее. С его помощью убирают многие проблемы, возникающие в ходе эксплуатации совершенно обычных подержанных автомобилей. Например «глушат» клапан EGR, а еще такие работы проводят при удалении нейтрализатора.
В исследовании также говорится, что спрос на запчасти и аксессуары для легковушек упал на 26%, при том, что они подорожали на 16%. Кстати, решения этой проблемы в ближайшем будущем не предвидится, а ситуация не станет лучше даже если заработает параллельный импорт и вопрос с дефицитом будет закрыт.
Дело в том, что доходы населения падают и многие предпочитают покупать только самые важные запчасти. Ведь известно, что выход из строя одного узла может повлечь за собой поломку нескольких других. Вот на этот самый важный агрегат и выделяют деньги из семейного бюджета. На остальные предпочитают не тратиться.
То же самое касается и кузовного ремонта. Вмятины и царапины на безопасность не влияют, значит, их можно просто замазать краской и не ремонтировать. Внимание стоит уделить лишь ржавчине, потому как она со временем «съест» кузовную деталь, и ее придется менять целиком, красить, а это дорого.
Дефицит запчастей приводит к росту числа угонов. В основном автомобили воруют с целью разбора на запчасти. А в «Тинькофф Страховании» прогнозируют рост числа краж отдельных деталей. Это касается колес, оптики, зеркал бокового обзора.
Интересно отметить и то, что спрос на автомойки, по сравнению с весной прошлого года, вырос на 16%, но средний чек, напротив, снизился на 15% (до 430 рублей). Это говорит о том, что граждане начали и здесь считать деньги. Они все чаще предпочитают мыть автомобиль сами на автоматических мойках, либо не берут такие услуги как чистка салона, ограничиваясь простой мойкой кузова.
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