Honda показала новое поколение культового седана Accord

Длина нового седана, который станут продавать на рынке США, составляет 4971 мм, что на 70 мм больше, чем у прежней версии. Напомним, что в Америке немало моделей, которые внешне отличаются от своих европейских и японских «собратьев»: обычно дизайнеры меняют оба бампера, а иногда и пороги. И новая Honda Accord — не исключение.

Accord предлагают в четырех комплектациях. Уже в базовой есть десять «эйрбегов», «умный» комплекс безопасности Honda Sensing с камерой и радаром, цифровая приборная панель и другое оборудование.

Под капотом новинки работает 1,5-литровый наддувный мотор отдачей 192 силы, а в качестве альтернативы предлагают гибрид созданный на основе 2-литрового двигателя. Суммарная отдача установки — 204 л. с.