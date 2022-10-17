Любовь навсегда: чем радует и расстраивает подержанный Honda Accord CL7

В начале двухтысячных, когда россияне только начинали массово покупать новые импортные авто, рынок развивался семимильными шагами, а премьеры случались почти каждый месяц. Рост доходов, окончательное завершение посткризисной рецессии — 98-й с его «черным августом» окончательно был пройден. И, конечно, появление первых автокредитов сыграло серьезную роль во всероссийской автомобилизации.

Главные ньюсмейкеры — японцы, чей автопром находится на пике могущества и уважения. Сотый «крузак» и вечная легенда «стопятка», девятый «Лансер» и «акулий» восьмой Mitsubishi Galant, Nissan Maxima V и, конечно же, седьмой Accord. В 2003-ем Honda получает премию «Автомобиль года» в Японии за новое поколение седана, который был и остается действительно великой во всех смыслах машиной. Дизайн, комфорт, оснащение, динамика и, как окажется после, невероятная надежность. Прошло уже много лет, а «баян» седьмого поколения так и остался самой популярной машиной этой модели на российских дорогах. А это, знаете ли, показатель.

Встречаем мы по одежке, поэтому дизайн крайне важен для любого автомобиля. Визуальный облик становится залогом и долгой дружбы, и крайне скорого расставания. В лице «Аккорда» японцам удалось создать автомобиль на все времена: он выглядел стильно в день премьеры, но при этом не режет глаз и сегодня, спустя 20 лет.