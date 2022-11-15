Россияне стали массово брать в лизинг подержанные иномарки

Похоже, нашу ментальность не сломать. Жить в съемной квартире, но ездить на «Мерседесе», пусть и видавшем жизнь — по-прежнему в тренде! Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители «Газпромбаанк Автолизинг», именно модели Mercedes-Benz являются самыми популярными «бэушными» иномарками, которые покупают россияне в лизинг. На втором месте — не менее немецкий BMW со своей 5-й серией, а замыкает тройку лидеров японская Toyota Camry.

А вот Audi и Skoda, занимавшие в минувшем году четвертое и пятое места в рейтинге продаж, уступили позиции корейским Kia и Hyundai. Кроме того, рассредотачивается спрос и на модели других автостроителей. В частности, китайских.

Судя по всему, ребята из КНР очень скоро полностью завоюют российский авторынок. О том, как у них это получается, можно узнать здесь.