Не Китаем единым: какие иностранные автопроизводители продолжают работать в России

Пока такие гиганты, как Renault, Nissan, General Motors и Mercedes-Benz бегут из России, теряя тапки, а вслед за ними — волосы назад — готовятся на выход Toyota да Lexus, молниеносно активизировались китайские товарищи, оккупируя брошенных на произвол судьбы дилеров, а заодно и отгрызая все большую долю рынка. Их бурному прорыву, в частности, способствуют «замороженные» поставки и простаивающие заводы, в том числе хедлайнеров рынка в лице Hyundai и Kia, долгое время удерживавших лидерство в сегменте легковых авто среди заграничных марок.

Если у нас никого не останется из заморских брендов, российский авторынок целиком и полностью станет китайским. Исключением будут лишь исконно русские LADA, чьим единственным козырем в борьбе за потребителя окажется цена. Или все же пока рановато строить столь неутешительные прогнозы? Что ж, давайте посмотрим, кто еще остался в России, а главное — зачем.