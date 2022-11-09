Не Китаем единым: какие иностранные автопроизводители продолжают работать в России

Пока такие гиганты, как Renault, Nissan, General Motors и Mercedes-Benz бегут из России, теряя тапки, а вслед за ними — волосы назад — готовятся на выход Toyota да Lexus, молниеносно активизировались китайские товарищи, оккупируя брошенных на произвол судьбы дилеров, а заодно и отгрызая все большую долю рынка. Их бурному прорыву, в частности, способствуют «замороженные» поставки и простаивающие заводы, в том числе хедлайнеров рынка в лице Hyundai и Kia, долгое время удерживавших лидерство в сегменте легковых авто среди заграничных марок.
Если у нас никого не останется из заморских брендов, российский авторынок целиком и полностью станет китайским. Исключением будут лишь исконно русские LADA, чьим единственным козырем в борьбе за потребителя окажется цена. Или все же пока рановато строить столь неутешительные прогнозы? Что ж, давайте посмотрим, кто еще остался в России, а главное — зачем.
ЯПОНЦЫ
Итак, «японцев», считайте, уже фактически нет. Mazda обсуждает возможность продажи своего завода, Isuzu — тоже, а Infiniti и вовсе помахала нам ручкой. Пожалуй, остались лишь Suzuki с Subaru, которые и раньше-то едва цеплялись за рынок вялыми тиражами продаж. Ах, да: еще жива Mitsubishi. Но у последней здесь есть хотя бы завод, а значит, при благоприятном развитии событий, компания довольно быстро сможет возобновить и производство, и отгрузку автомобилей дилерам. Если, конечно, не помешает пресловутый дефицит полупроводников, о котором все уже успели позабыть, но он, как и коронавирус, актуален до сих пор. В любом случае не может не радовать, что все японские автостроители продолжают обеспечивать клиентов гарантийным и постпродажным обслуживанием. Отдельное спасибо АВТОВАЗу за то, что изъявил желание подхватить клиентов Nissan.
КОРЕЙЦЫ
Производители из Страны утренней свежести заняли выжидательную позицию. Дабы не раздражать и без того разгневанный Запад, лишний раз стараются не «отсвечивать», при этом вероятность навсегда остановить продажи новых автомобилей, увы, не исключают. В топ-менеджменте Hyundai и Kia уже допустили, что присутствие на российском рынке может ограничиться лишь обеспечением гарантийных и сервисных обязательств.
ЕВРОПЕЙЦЫ
Шведская Volvo, британские Jaguar и Land Rover продолжают обслуживать клиентов, поддерживая «гарантийку» и «постпродажку». В обычном режиме функционируют и оставшиеся дилеры. Аналогичная ситуация с немецким Porsche. А баварская BMW и английская MINI официально заявили, что никогда не покинут российский рынок и даже привезут нам новые модели. Впрочем, японские Infiniti и Lexus тоже заявляли. А что в итоге? Они вроде бы и есть, но их уже нет.
Куда неоднозначнее ситуация с немецким концерном VAG, вобравшим в себя целую россыпь европейских брендов. К примеру, Lamborghini вслед за конкурентами из Ferrari и Rolls-Royce уже вовсю отказывает российским клиентам в гарантии. Хорошо, что их примеру пока не последовали Volkswagen, Audi и Skoda. Но сборочное предприятие в Калуге давно остановлено, а проект по производству машин в Нижнем Новгороде и вовсе ликвидирован. Скажем больше: в наблюдательном совете VW уже размышляют над тем, как покинуть Россию с наименьшими потерями. Неужели это вопрос времени, и бегство неминуемо? Верить в такое совсем не хочется.
Что касается альянса Stellantis, объединившего в себе отчасти актуальные для наших соотечественников марки Opel, Peugeot, Citroёn и Jeep, то с большой долей вероятности можно полагать, что ближайшим на вылет окажется американский «Джип». Во-первых, и докризисные продажи бренда оставляли желать лучшего. Во-вторых, у него нет локального производства, а в случае ослабления санкционной удавки завод бы сильно помог автостроителю отряхнуться и подняться. Наконец, довольно сложно противостоять давлению американских властей, даже если спрятаться под крылом крупнейшей корпорации на планете. А вот у тех же французов машиностроительная площадка есть. По щелчку она вновь готова наладить выпуск легковушек и комтранса, включая немецкие Opel. С другой стороны, предприятие и, собственно, бизнес легко могут выставить на продажу. А чем они хуже Renault, Mercedes-Benz и прочих, куда более стойких игроков из «забугорья»?
АМЕРИКАНЦЫ
В принципе, повествование об американских автопроизводителях в России можно было на подзаголовке и закончить. Ведь по факту ни один из штатовских брендов у нас больше не работает. Сбежали восвояси и Ford, и Chevrolet, и Cadillac, оставив нам лишь воспоминания и проблемы с техническим обслуживанием. Но не стоит расстраиваться — в общественном транспорте и дешевле, и дружнее. Ну, а альтернативой, как уже было сказано, станут отечественные «Лады» и иномарки из КНР. Такая вот эволюция наоборот…