5 самых долгожданных кроссоверов, приехавших в Россию по параллельному импорту

Пусть на привезенные через резиновое окно параллельного импорта автомобили и нет гарантии от автостроителя, но есть локальная техническая поддержка. Многие автосалоны уже берут на себя обязательства по обеспечению постпродажного обслуживания, гарантируя решение любых эксплуатационных проблем в течение определенного срока. В большинстве случаев речь идет о предоставлении дилерской гарантии на 1 год.
Впрочем, бояться нечего — новая машина проходит много дольше, не досаждая владельцу крупными неполадками. Вероятно, этим и руководствуются покупатели иномарок, завезенных в обход и санкций, и «официалов». Иначе, как объяснить, что на наших дорогах таких авто все больше и больше? Как, собственно, и предложений. Итак, что же интересного есть у продавцов для массового покупателя?
Новое поколение корейского Kia Sportage успело встать на российский конвейер, но за ворота предприятия выкатиться удалось лишь образцам досанкционного периода. Проще говоря, в салонах машину, выпущенную в нашей стране, вы не найдете. Да и зачем, если те же дилерские центы уже предлагают аналог, причем в куда более «жирной» комплектации да корейской сборки. Доверия к тамошнему контролю качества, согласитесь, много больше, чем к нашему, исконно русскому. Цены на модель стартуют от 3 000 000 рублей.
Пока одни торговцы пытаются втридорога распродать остатки дореформенной версии кроссовера Mitsubishi Outlander, другие — предлагают модель нового поколения по более вменяемым прайсам. Разговор начинается от 3 000 000 рублей. Ну, а если вам не терпится выпендриться, то просим любить и жаловать — то ли вседорожник, то ли минивэн — Mitsubishi Xpander. Сей экземпляр, к тому же, окажется дешевле: стоимость берет начало от 2 500 000 рублей.
Жаль, но свежей генерации Nissan Qashqai к нам пока не доехал, но зато полным полно новеньких Pathfinder. Да-да, тех самых, что почти успели поступить в продажу и тут же сгинуть, собственно, вместе с официальным представительством японской марки. Навороченный кроссовер доступен в разных вариантах цены и исполнения. На старте — 5 000 000 рублей.
А вот и десерт — обновленный Toyota Highlander, который так и не успел приехать в Россию официальным путем. Впрочем, объездная дорожка — ничем не хуже. Как, в общем-то, и сам автомобиль. Про качество, надежность и ликвидность «Тойоты», полагаем, рассказывать не нужно? Короче, готовьте минимум 5 000 000 рублей.