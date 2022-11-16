5 самых долгожданных кроссоверов, приехавших в Россию по параллельному импорту

Пусть на привезенные через резиновое окно параллельного импорта автомобили и нет гарантии от автостроителя, но есть локальная техническая поддержка. Многие автосалоны уже берут на себя обязательства по обеспечению постпродажного обслуживания, гарантируя решение любых эксплуатационных проблем в течение определенного срока. В большинстве случаев речь идет о предоставлении дилерской гарантии на 1 год.

Впрочем, бояться нечего — новая машина проходит много дольше, не досаждая владельцу крупными неполадками. Вероятно, этим и руководствуются покупатели иномарок, завезенных в обход и санкций, и «официалов». Иначе, как объяснить, что на наших дорогах таких авто все больше и больше? Как, собственно, и предложений. Итак, что же интересного есть у продавцов для массового покупателя?

Новое поколение корейского Kia Sportage успело встать на российский конвейер, но за ворота предприятия выкатиться удалось лишь образцам досанкционного периода. Проще говоря, в салонах машину, выпущенную в нашей стране, вы не найдете. Да и зачем, если те же дилерские центы уже предлагают аналог, причем в куда более «жирной» комплектации да корейской сборки. Доверия к тамошнему контролю качества, согласитесь, много больше, чем к нашему, исконно русскому. Цены на модель стартуют от 3 000 000 рублей.