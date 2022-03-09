5 долгожданных кроссоверов, без которых осталась Россия из-за санкций

Фото производителя
Наступивший год обещал буквально завалить нас автоновинками в различных сегментах, включая SUV. Однако о ряде из них, похоже, придется забыть. Будем надеяться, что временно. Портал «АвтоВзгляд» отобрал самые любопытные из грядущих премьер, которые имеют риск не состояться.
Вячеслав Василенко

«Благодаря» российской спецоперации против Украины (читай — против мира), мы получили уникальный шанс ощутить на себе всеобщее подорожание, а заодно дичайший дефицит всего и вся. В том числе, в автомобильной сфере. Поставки и продажи своей продукции массово останавливают автобренды и производители комплектующих, оставляя рынку разруху, а потребителю — конвульсии.

Портал «АвтоВзгляд» отобрал, пожалуй, самые знаковые из несостоявшихся премьер, которые должны были нас порадовать, но не случилось.

NISSAN PATHFINDER

Этот кроссовер мы ждали с нетерпением. Совершенно новый автомобиль с радикально новым подходом к дизайну, эргономике и опциону, да еще и могучим V6 под капотом. Плюс девять ступеней «автомата» и полный привод! Добавьте сюда тонну продвинутых систем безопасности и функций комфорта, включая полуавтономную систему управления, и вот оно — счастье, которое было так близко…

SKODA KAROQ

Чешский бренд — один из первых, кто заморозил свою деятельность в России, лишив нас, в частности, обновленного «Карока». А между тем, автомобиль серьезно поумнел, похорошел и стал проворнее. Полный привод, адаптивный круиз-контроль, сочная графика вместо аналоговых приборов… Ну, что уж сейчас перечислять обновки, которых нам так и не досталось

Skoda Karoq
Фото производителя

RANGE ROVER

А это тот самый случай, когда богатый автомобиль стал еще богаче! Вот только пятое поколение британского «люкса» нам, похоже, будет теперь только сниться. Новая платформа, три ряда кресел, огромный планшет мультимедийно-развлекательного центра, завидные проходимость и мощь. А как красив английский аристократ… Впрочем, не будем так громко завидовать.

INFINITI QX60

По нему мы скучали даже больше, чем Трамп по Твиттеру. И правда: модель ждала смену поколений так долго, что этого так и не случилось. Точнее, случилось, но уже, вероятно, не для нас. А между тем, «Финик» фантастически изменился внешне и сильно повеселел внутри. Про россыпь всевозможной электроники можно даже и не упоминать… Во всяком случае, пока это не очень актуально.

JEEP GRAND CHEROKEE

Пусть и с метросексуальной внешностью, но не потерявший в брутальности и силе «американец» помахал нам ручкой, так и не успев попасть на «прилавки» шоу-румов. Увы, но преданный своей стране он лишь заставит нас вспоминать о себе, глядя на картинки. Что ж, помянем и демультипликатор, и блокировку заднего дифференциала, и увеличенный клиренс. Не говоря уже о куче умных ассистентов и прочих прелестях жизни, коими обладает новейший «Чирок».

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9 марта 2022
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