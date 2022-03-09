5 долгожданных кроссоверов, без которых осталась Россия из-за санкций

«Благодаря» российской спецоперации против Украины (читай — против мира), мы получили уникальный шанс ощутить на себе всеобщее подорожание, а заодно дичайший дефицит всего и вся. В том числе, в автомобильной сфере. Поставки и продажи своей продукции массово останавливают автобренды и производители комплектующих, оставляя рынку разруху, а потребителю — конвульсии.

Портал «АвтоВзгляд» отобрал, пожалуй, самые знаковые из несостоявшихся премьер, которые должны были нас порадовать, но не случилось.

NISSAN PATHFINDER

Этот кроссовер мы ждали с нетерпением. Совершенно новый автомобиль с радикально новым подходом к дизайну, эргономике и опциону, да еще и могучим V6 под капотом. Плюс девять ступеней «автомата» и полный привод! Добавьте сюда тонну продвинутых систем безопасности и функций комфорта, включая полуавтономную систему управления, и вот оно — счастье, которое было так близко…

SKODA KAROQ

Чешский бренд — один из первых, кто заморозил свою деятельность в России, лишив нас, в частности, обновленного «Карока». А между тем, автомобиль серьезно поумнел, похорошел и стал проворнее. Полный привод, адаптивный круиз-контроль, сочная графика вместо аналоговых приборов… Ну, что уж сейчас перечислять обновки, которых нам так и не досталось…