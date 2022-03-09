5 долгожданных кроссоверов, без которых осталась Россия из-за санкций

«Благодаря» российской спецоперации против Украины (читай — против мира), мы получили уникальный шанс ощутить на себе всеобщее подорожание, а заодно дичайший дефицит всего и вся. В том числе, в автомобильной сфере. Поставки и продажи своей продукции массово останавливают автобренды и производители комплектующих, оставляя рынку разруху, а потребителю — конвульсии.
Портал «АвтоВзгляд» отобрал, пожалуй, самые знаковые из несостоявшихся премьер, которые должны были нас порадовать, но не случилось.
NISSAN PATHFINDER
Этот кроссовер мы ждали с нетерпением. Совершенно новый автомобиль с радикально новым подходом к дизайну, эргономике и опциону, да еще и могучим V6 под капотом. Плюс девять ступеней «автомата» и полный привод! Добавьте сюда тонну продвинутых систем безопасности и функций комфорта, включая полуавтономную систему управления, и вот оно — счастье, которое было так близко…
SKODA KAROQ
Чешский бренд — один из первых, кто заморозил свою деятельность в России, лишив нас, в частности, обновленного «Карока». А между тем, автомобиль серьезно поумнел, похорошел и стал проворнее. Полный привод, адаптивный круиз-контроль, сочная графика вместо аналоговых приборов… Ну, что уж сейчас перечислять обновки, которых нам так и не досталось…
RANGE ROVER
А это тот самый случай, когда богатый автомобиль стал еще богаче! Вот только пятое поколение британского «люкса» нам, похоже, будет теперь только сниться. Новая платформа, три ряда кресел, огромный планшет мультимедийно-развлекательного центра, завидные проходимость и мощь. А как красив английский аристократ… Впрочем, не будем так громко завидовать.
INFINITI QX60
По нему мы скучали даже больше, чем Трамп по Твиттеру. И правда: модель ждала смену поколений так долго, что этого так и не случилось. Точнее, случилось, но уже, вероятно, не для нас. А между тем, «Финик» фантастически изменился внешне и сильно повеселел внутри. Про россыпь всевозможной электроники можно даже и не упоминать… Во всяком случае, пока это не очень актуально.
JEEP GRAND CHEROKEE
Пусть и с метросексуальной внешностью, но не потерявший в брутальности и силе «американец» помахал нам ручкой, так и не успев попасть на «прилавки» шоу-румов. Увы, но преданный своей стране он лишь заставит нас вспоминать о себе, глядя на картинки. Что ж, помянем и демультипликатор, и блокировку заднего дифференциала, и увеличенный клиренс. Не говоря уже о куче умных ассистентов и прочих прелестях жизни, коими обладает новейший «Чирок».