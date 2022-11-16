Гримасы продаж китайских машин в России: как мы покупали «электричку» Evolute i-PRO

Продажи этой марки стартовали в Липецке на заводе компании «Моторинвест» в конце октября (тут к авто из Поднебесной, грубо говоря, пока лишь прикручивают колеса), так что точных цифр о том, как они идут, нет. Однако, судя по всему, не так задорно, как хотелось бы производителю.
Как сообщают наши источники, по всей Москве набралось не более сотни желающих стать владельцами этой «электрички». И тому есть объяснение. Причем речь в данном случае лежит не в плоскости абсолютного недоверия соотечественников «зеленым» авто, хотя и оно имеет место. Но тут дело в другом.
Автомобилями «Эволют», которых в линейке производителя на сегодняшний день три — седан i-Pro, кроссовер i-Joy и минивэн i-Van — в Москве, например, торгуют всего четыре дилера. При этом торгуют довольно странно, вызывая у потенциального клиента в лучшем случае — недоумение, а в худшем — полное разочарование. В этом наши корреспонденты убедились лично, попытавшись под видом так называемых тайных покупателей «приобрести» седан i-Pro.
Напомним, что в движение его приводит синхронный электродвигатель пиковой мощностью 150 л. с. Заявленная максимальная скорость — 145 км/ч. Емкость батареи — 53 кВт, а ее запаса хватит, по утверждению представителей компании, на 433 км. При этом даже последнему заявлению верить не стоит, а проверить первое — невозможно. Почему, во всех подробностях (как и о нюансах процесса «покупки») рассказывает портал «АвтоВзгляд» в очередном выпуске своего подкаста (послушать его можно здесь).