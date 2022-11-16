Гримасы продаж китайских машин в России: как мы покупали «электричку» Evolute i-PRO

Продажи этой марки стартовали в Липецке на заводе компании «Моторинвест» в конце октября (тут к авто из Поднебесной, грубо говоря, пока лишь прикручивают колеса), так что точных цифр о том, как они идут, нет. Однако, судя по всему, не так задорно, как хотелось бы производителю.

Как сообщают наши источники, по всей Москве набралось не более сотни желающих стать владельцами этой «электрички». И тому есть объяснение. Причем речь в данном случае лежит не в плоскости абсолютного недоверия соотечественников «зеленым» авто, хотя и оно имеет место. Но тут дело в другом.