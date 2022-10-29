Evolute объяснил «эфиопское происхождение» своих электромобилей

При «покупке» новенького Evolute i-Pro в шоу-руме столичного дилера «Авилон» наш корреспондент обратил внимание на то, что VIN-номер демонстрационного электромобиля начинается с кода «EA». Разумеется, это вызвало вопросы, ведь седан собирается на липецком «Моторинвесте» из машинокомплектов, поставляемых из Китая. А «EA», согласно все той же международной классификации, закреплен за Эфиопией.

Это наводит на разные мысли — например, можно подумать, что у «Эволюта» что-то нечисто в правовом смысле. Или другая сомнительная версия: изначально эти китайские «электрички» хотели поставлять на африканский рынок, но что-то не срослось, и их переориентировали на Россию. На самом же деле все оказалось куда проще.

Разгадка в том, что в случае с Evolute нужно учитывать еще и третий символ. «EA», может, и зафиксирован за Эфиопией, но вот «EAN» — это международный идентификационный код ООО «Моторинвест», что подтвердили порталу «АвтоВзгляд» соответствующими документами представители компании. Так что юридически у «Эволютов» все в порядке, и никакого отношения к Африке они не имеют.