В Россию привезли замену Kia Rio и Hyundai Solaris

В шоу-румах некоторых российских автодилеров появилась любопытная модель, ввезенная в Россию по схемам параллельного импорта. Речь идет о компактном седане Mitsubishi Attrage — модели, изначально разработанной для стран Юго-Восточной Азии. Длина кузова машинки равна 4245 мм. Колесная база — 2550 мм. Для справки: у массовых на российском рынке моделей Kia Rio и Hyundai Solaris размер «базы» равен 2600 мм. Таким образом, японский «новичок» вполне может считаться конкурентом и адекватной заменой для них. Ведь этих «корейцев» сейчас к нам в страну официально не ввозят и на российских заводах не собирают. На данный момент известно о поставках в Россию лишь единственного варианта Attrage — с трехцилиндровым 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л. с. и вариатором в трансмиссии. Заявленная динамика модели не радует: аж 14 секунд для разгона до 100 км/ч.

Купить автомобиль можно за каких-то 1,6—1,7 млн. рублей. Таким образом, седанчик от Mitsubishi стал прямым конкурентом компактным «корейцам» еще и с точки зрения стоимости. Поскольку и Kia Rio, и Hyundai Solaris, судя по РРЦ, имеют ценники в пределах 1,5—1,7 млн. рублей. Заметим, что моторы у корейских седанов намного мощнее, чем у «японца». Самый слабый, из устанавливаемых на Rio и Solaris агрегатов, — 1,4-литровая «бензинка» мощностью 100 л. с. Но беда в том, что у отечественных дилеров складские запасы новых «корейцев» скоро иссякнут полностью. А Mitsubishi Attrage — тут как тут.