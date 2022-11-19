Цинизм мирового автопрома, или Почему современный автомобиль должен быть дороже

Конечно, итоговая цена транспортного средства складывается из большого количества факторов. Есть стоимость проектирования, стоимость энергии и материалов, зарплата рабочих и конечно, топ-менеджеров, амортизация заводских корпусов, оборудования, рекламные затраты для поддержания узнаваемости бренда и тому подобное. Но ведь современные машины не создаются с нуля.
В наше время существует огромный пласт знаний, накопленных человечеством на протяжении более чем 120-летней истории массового автопрома, который позволяет создать автомобиль мечты. Уже давно придумано, как добиться идеальной управляемости, максимальной безопасности, ультимативно высокого комфорта и экологической чистоты. Не говоря уже об аэродинамически совершенном и эмоционально захватывающем дизайне. Но, каждый автопроизводитель при выпуске новой модели рассказывает нам, как много трудовых и финансовых ресурсов он для этого потратил и почему эта машина должна стоить дороже предыдущей.
При этом постоянно делается упор на использование современной модульной архитектуры кузова и продвинутой электроники последнего поколения. Что само по себе странно, ведь использование таких технологий как раз и должно удешевлять автомобиль. Тем более, с учетом его массового производства. Так почему этого не происходит? Все просто. Автопроизводители давно превратились в замкнутые сами на себя экосистемы, внутри которых они определяют уже не стоимость, а ценность своих творений для остального мира. И похоже, что ситуаций, подобных той, что случилось во время перехода компании Ford от ручной сборки своих автомобилей к их сборке на конвейере уже никогда не случится.
Напомним, что в 1908 году Генри Форд запустил в производство свою новую модель «Форд-Т», которая стоила 825 долларов. На момент запуска знаменитого фордовского конвейера к концу 1912 года машина подешевела до 375 долларов, а в 1924 году ее стоимость упала до 265! Произошло удешевление более чем в три раза! Не правда ли, совершенно невероятная ситуация для нашего времени? В котором, мобильность пытаются превратить в элитную привилегию, заставляя нас поверить в ее высокую ценность.
Очевидно, что по мнению современных маркетологов автомобиль должен стоить настолько дорого, чтобы еще сохранять у человека иллюзию возможности его приобретения. Которую можно поддержать с помощью программ кредитования или владения автомобилем по подписке. В конечном счете, заставив нас с вами заплатить за мобильность еще дороже.
Есть ли выход из этой ситуации? Если говорить о новых авто, то скорее всего — нет. Для этого на мировом авторынке должен произойти какой-то системный кризис. Зато благодаря тому, что общее количество машин на планете составляет около 1,5 млрд., существует обширный рынок подержанных авто, за счет чего машина все-таки еще может быть не роскошью, а средством передвижения.