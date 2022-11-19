Цинизм мирового автопрома, или Почему современный автомобиль должен быть дороже

Конечно, итоговая цена транспортного средства складывается из большого количества факторов. Есть стоимость проектирования, стоимость энергии и материалов, зарплата рабочих и конечно, топ-менеджеров, амортизация заводских корпусов, оборудования, рекламные затраты для поддержания узнаваемости бренда и тому подобное. Но ведь современные машины не создаются с нуля.

В наше время существует огромный пласт знаний, накопленных человечеством на протяжении более чем 120-летней истории массового автопрома, который позволяет создать автомобиль мечты. Уже давно придумано, как добиться идеальной управляемости, максимальной безопасности, ультимативно высокого комфорта и экологической чистоты. Не говоря уже об аэродинамически совершенном и эмоционально захватывающем дизайне. Но, каждый автопроизводитель при выпуске новой модели рассказывает нам, как много трудовых и финансовых ресурсов он для этого потратил и почему эта машина должна стоить дороже предыдущей.

При этом постоянно делается упор на использование современной модульной архитектуры кузова и продвинутой электроники последнего поколения. Что само по себе странно, ведь использование таких технологий как раз и должно удешевлять автомобиль. Тем более, с учетом его массового производства. Так почему этого не происходит? Все просто. Автопроизводители давно превратились в замкнутые сами на себя экосистемы, внутри которых они определяют уже не стоимость, а ценность своих творений для остального мира. И похоже, что ситуаций, подобных той, что случилось во время перехода компании Ford от ручной сборки своих автомобилей к их сборке на конвейере уже никогда не случится.