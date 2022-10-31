Как Еврокомиссия «поставила раком» мировые автоконцерны

Та растерянность, в которую впали в начале года мировые автомобильные концерны, ведущие свой бизнес в России, до сих пор им не вредила и даже приносила определенную выгоду. Подвешенность статуса позволяла не принимать резких решений и занять выжидательную позицию, более-менее спокойно наблюдая за ходом событий, связанных со спецоперацией на Украине. Таким образом, они оставляли себе возможность для маневра — в случае неблагоприятного развития ситуации покинуть Россию, или же при разрешении конфликта возобновить без особых проблем деятельность.

Руководство нашей страны то ли не могло, то ли не хотело заставить иностранцев определиться — либо пусть работают, наплевав на грозящие им санкции, либо убираются восвояси, побросав здесь все, что было нажито непосильным трудом за долгие годы взаимовыгодного сотрудничества. Но вот нежданно-негаданно на помощь родному государству пришла сама Еврокомиссия, размахивая своими пресловутыми санкциями.

Сред пунктов восьмого пакета, грозящих нашей стране немедленным разорением, уничтожением и исчезновением с лица земли, вдруг обнаружились условия для разморозки активов российских инвесторов, которые те могли бы использовать для завершения трансакций, продаж и работы совместных предприятий. Кроме того, решение о разморозке касается сделок, направленных на прекращение до 7 января 2023 года контрактов и других соглашений. Другими словами — ребята, если хотите получить хоть что-то за свои активы в России, торопитесь, пока мы добрые! Мы даем вам последнюю возможность содрать с российских партнеров деньги за вашу долю в совместном бизнесе, для чего и размораживаем их финансы. Компании, естественно, запаниковали.