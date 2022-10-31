Как Еврокомиссия «поставила раком» мировые автоконцерны

Та растерянность, в которую впали в начале года мировые автомобильные концерны, ведущие свой бизнес в России, до сих пор им не вредила и даже приносила определенную выгоду. Подвешенность статуса позволяла не принимать резких решений и занять выжидательную позицию, более-менее спокойно наблюдая за ходом событий, связанных со спецоперацией на Украине. Таким образом, они оставляли себе возможность для маневра — в случае неблагоприятного развития ситуации покинуть Россию, или же при разрешении конфликта возобновить без особых проблем деятельность.
Руководство нашей страны то ли не могло, то ли не хотело заставить иностранцев определиться — либо пусть работают, наплевав на грозящие им санкции, либо убираются восвояси, побросав здесь все, что было нажито непосильным трудом за долгие годы взаимовыгодного сотрудничества. Но вот нежданно-негаданно на помощь родному государству пришла сама Еврокомиссия, размахивая своими пресловутыми санкциями.
Сред пунктов восьмого пакета, грозящих нашей стране немедленным разорением, уничтожением и исчезновением с лица земли, вдруг обнаружились условия для разморозки активов российских инвесторов, которые те могли бы использовать для завершения трансакций, продаж и работы совместных предприятий. Кроме того, решение о разморозке касается сделок, направленных на прекращение до 7 января 2023 года контрактов и других соглашений. Другими словами — ребята, если хотите получить хоть что-то за свои активы в России, торопитесь, пока мы добрые! Мы даем вам последнюю возможность содрать с российских партнеров деньги за вашу долю в совместном бизнесе, для чего и размораживаем их финансы. Компании, естественно, запаниковали.
Для особо пугливых торопыг вроде Renault, поторопившихся оборвать все связи с Россией по первому окрику с Запада, поезд уже давно ушел. А вот более расчетливые бренды, занявшие выжидательную позицию, засобирались именно сейчас. Не случайно Toyota, Ford, Nissan и Mercedes-Benz именно в октябре объявили об окончательном прекращении производства. О продаже своих заводов до конца года думают Volkswagen, Mazda, Kia и Hyundai.
Очень обидно сворачивать деятельность концерну Stellantis, но, видимо, придется. Предприятие «ПСМА Рус» только-только вышло на международную арену, его амбиции предполагали ежегодный экспорт до 30 000 автомобилей, а также 80% произведенных турбодизельных двигателей, на которые в мире был большой спрос. После экономический войны, устроенной Западом России, с далеко идущими планами однозначно приходится расставаться. В том же восьмом пакете Евросоюз запретил ввоз из России готовой продукции и полуфабрикатов из стали, машин и оборудования, транспортных средств.
Однако приписывать нашим западным соседям в связи с готовящейся разморозкой инвестиционных средств какие-то добрые намерения было бы непростительной ошибкой. Они ни в коем случае не собираются в чем-то себя ущемлять. Точнее сказать, наоборот — в очередной раз хотят максимально ущемить нас. Посему эта самая разморозка может быть произведена только по решению компетентных органов стран ЕС. Более того, даже условия разблокировки будут рассматриваться европейскими органами, которые разрешат их только в случае крайней необходимости и на выгодных для европейцев условиях.
…Только вот хитрая до наивности Европа забыла о том, что в каждой сделке участвуют как минимум две стороны. И если условия, на которых настаивает Евросоюз, покажутся русским неприемлемыми, они просто-напросто от нее откажутся, оставив слишком жадных партнеров с носом. Нам уже хуже не будет, над нами не каплет. В отличие от европейских производителей, которым после 7 января светит заключать договоры о продаже своих заводов за 1 рубль.