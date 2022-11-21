3 невероятно крутых внедорожника, прибывших в Россию по параллельному импорту

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Чего нам только не «привез» параллельный импорт — от электрокаров до «бездорожников». Если раньше официальные дилеры торговали лишь скудной линейкой своих машин, то теперь в России можно купить все, что душе угодно. Как говорится, любой каприз за ваши деньги.
Лика Затворная

Портал «АвтоВзгляд» изучил рынок новых внедорожников, ранее не доступных для покупки. И, надо признать, сегмент солидно пополнел. Самые любопытные из новинок — в нашем обзоре.

Бесконечно любимые нашими соотечественниками «Крузаки» да «Паджеро» вынудили продавцов на очередные изощрения. Так, торговцы привезли в Россию бескомпромиссный Nissan X-Terra, изначально положенный лишь китайцам, индийцам и тайцам. В основе «здоровяка» — архитектура проверенного годами Nissan Navara, салон аскетичен, но не лишен исчерпывающего набора прелестей жизни. В техническом плане и вовсе без сенсаций, но они нам и не нужны. Под капотом установлен едва ли не вечный 165-сильный мотор, сопряженный с семискоростной АКП. Цены варьируются в районе 3 000 000 рублей.

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Для тех, кто хочет посолиднее, найдется легендарный Nissan Patrol, который едет к нам караванами из Арабских Эмиратов. Пусть у машин и слабая печка, да не столь мощный аккумулятор, но зато в остальном — это роскошнейший внедорожник, вызывающий зависть соседей по гаражу. Моторы — на выбор — 275-сильный агрегат и могучий 5,6-литровый V8 в двух вариантах форсировки: 400 и 428 л. с. Прайсы начинаются от 6 000 000 рублей.

А теперь вишенка на торте. Нет, мы сейчас не про всякие там Chevrolet Tahoe и его премиального собрата в лице Cadillac Escalade — их хватает и в официальном стоке. Мы про «верзилу», призванного осуществить мечту крутого из самых крутых. Да, это Hummer. Причем неприлично мощный, быстрый и электрический. Судите сами: 3,5 секунды до «сотни», умение передвигаться «крабом» и невероятный комфорт — вот, что из себя представляет новейший американский «проходимец». Увесистый букет систем безопасности и умных опций идет по умолчанию. К тому же, этот вездеход проедет боком там, где не проедет прямо. В общем, машина, не имеющая конкурентов!

Вот только цена за пикап с силовой установкой, выдающей свыше 1000 сил, не менее сумасшедшая — от 20 000 000 рублей. Впрочем, менее притягательные «Гелик» и новый Range Rover все равно выйдут дороже. Не отказывайте себе в удовольствии…

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21 ноября 2022
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