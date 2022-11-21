3 невероятно крутых внедорожника, прибывших в Россию по параллельному импорту

Для тех, кто хочет посолиднее, найдется легендарный Nissan Patrol, который едет к нам караванами из Арабских Эмиратов. Пусть у машин и слабая печка, да не столь мощный аккумулятор, но зато в остальном — это роскошнейший внедорожник, вызывающий зависть соседей по гаражу. Моторы — на выбор — 275-сильный агрегат и могучий 5,6-литровый V8 в двух вариантах форсировки: 400 и 428 л. с. Прайсы начинаются от 6 000 000 рублей.

А теперь вишенка на торте. Нет, мы сейчас не про всякие там Chevrolet Tahoe и его премиального собрата в лице Cadillac Escalade — их хватает и в официальном стоке. Мы про «верзилу», призванного осуществить мечту крутого из самых крутых. Да, это Hummer. Причем неприлично мощный, быстрый и электрический. Судите сами: 3,5 секунды до «сотни», умение передвигаться «крабом» и невероятный комфорт — вот, что из себя представляет новейший американский «проходимец». Увесистый букет систем безопасности и умных опций идет по умолчанию. К тому же, этот вездеход проедет боком там, где не проедет прямо. В общем, машина, не имеющая конкурентов!

Вот только цена за пикап с силовой установкой, выдающей свыше 1000 сил, не менее сумасшедшая — от 20 000 000 рублей. Впрочем, менее притягательные «Гелик» и новый Range Rover все равно выйдут дороже. Не отказывайте себе в удовольствии…