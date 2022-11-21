Стартовали продажи кроссовера Lexus RX нового поколения

Справедливости ради стоит сказать, что Lexus RX пятой генерации пока стартовал лишь на местном рынке. Чуть позже продажи начнутся и в Старом Свете, а вот в Россию, вероятно, автомобиль приедет лишь через окно параллельного импорта. Впрочем, спасибо и на том.

По обилию умной электроники, набору систем безопасности и пакету опций комфорта новый RX опередил даже младшего NX. Автомобиль вышел неприлично щедро упакованным, красивым и резвым.

Кузов и подвески — совершенно новые, на выбор — три мотора. В их числе: 2,4-литровый турбодвижок о 275 «жеребцах», а также два гибрида на 304 и 372 л. с. Привод — полный.

Цены на новый Lexus RX в Японии начинаются от 6 млн. иен, что в переводе на наши деньги составляет около 3 000 000 рублей. Прямо-таки мечта обзавестись амбициозной новинкой за такую сумму, не правда ли? Любопытно, сколько же попросят за нее российские продавцы? Впрочем, скоро узнаем.