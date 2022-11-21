Стартовали продажи кроссовера Lexus RX нового поколения

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Кроссовер Lexus RX остается самым востребованным премиальным SUV в России. Автомобиль не теряет почтение и любовь наших соотечественников много лет к ряду. Бесспорно, новое поколение модели еще больше укрепит позиции японской марки. Продажам новинки уже дан старт.
Мирон Горин

Справедливости ради стоит сказать, что Lexus RX пятой генерации пока стартовал лишь на местном рынке. Чуть позже продажи начнутся и в Старом Свете, а вот в Россию, вероятно, автомобиль приедет лишь через окно параллельного импорта. Впрочем, спасибо и на том.

По обилию умной электроники, набору систем безопасности и пакету опций комфорта новый RX опередил даже младшего NX. Автомобиль вышел неприлично щедро упакованным, красивым и резвым.

Кузов и подвески — совершенно новые, на выбор — три мотора. В их числе: 2,4-литровый турбодвижок о 275 «жеребцах», а также два гибрида на 304 и 372 л. с. Привод — полный.

Цены на новый Lexus RX в Японии начинаются от 6 млн. иен, что в переводе на наши деньги составляет около 3 000 000 рублей. Прямо-таки мечта обзавестись амбициозной новинкой за такую сумму, не правда ли? Любопытно, сколько же попросят за нее российские продавцы? Впрочем, скоро узнаем.

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21 ноября 2022
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