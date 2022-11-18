Может ли инспектор ГИБДД, остановивший водителя, разговаривать по телефону

Прежде всего следует сказать, что регламент не запрещает инспекторам ДПС пользоваться мобильными телефонами. Скажем больше: помимо радиостанций, «мобильники» служат полицейским дополнительным инструментом для связи с дежурной частью, коллегами и начальством.
Другое дело, что негласные правила внутри структуры не разрешают правоохранителям в ходе несения службы отвлекаться на телефон по личным делам. Безусловно, они все равно это делают, дабы позвонить домой или даже поковыряться в интернетах. Главное, чтобы подобное не происходило систематически и на глазах у всех! Хотя, признаться, выговор за любовь к лайкам в социальных сетях вышестоящее руководство своим подчиненным сделать не сможет. Если, конечно, не захочет.
Разумеется, в ходе остановки водителя на проезжей части сотрудники ГИБДД не станут изучать в своем смартфоне аккаунты OnlyFans и прочие Tinder, попутно общаясь с женой, любовницей или любовником. Однако «пробить» у сослуживцев данные и шофера, и машины, воспользовавшись телефоном, смогут еще как. А заодно и сообщить в «дежурку» о потенциальном «неадеквате», проявившем недовольство из-за общения полицейского по сотовой связи.
Между тем, самим водителям, напомним, разговаривать по «мобильнику» за рулем запрещено. Штраф за подобное прегрешение составит 1500 рублей, причем «поймать» такого «рулевого» могут не только гаишники, но и камеры автоматической фотофиксации нарушений ПДД.