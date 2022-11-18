Может ли инспектор ГИБДД, остановивший водителя, разговаривать по телефону

Прежде всего следует сказать, что регламент не запрещает инспекторам ДПС пользоваться мобильными телефонами. Скажем больше: помимо радиостанций, «мобильники» служат полицейским дополнительным инструментом для связи с дежурной частью, коллегами и начальством.

Другое дело, что негласные правила внутри структуры не разрешают правоохранителям в ходе несения службы отвлекаться на телефон по личным делам. Безусловно, они все равно это делают, дабы позвонить домой или даже поковыряться в интернетах. Главное, чтобы подобное не происходило систематически и на глазах у всех! Хотя, признаться, выговор за любовь к лайкам в социальных сетях вышестоящее руководство своим подчиненным сделать не сможет. Если, конечно, не захочет.