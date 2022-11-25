Как и почему китайский Haval выдавливает из российских водителей последние соки

Действительно, что это мы все о грустном да о грустном? Давайте поговорим, наконец, просто об ужасном. Сначала назначить себе друга, а потом обвинять его в нелояльном отношении? Даже не в нелояльном, а в недостаточно альтруистическом? Ну это, право, по-гусарски слишком. Все-таки бессмертные строки никак не хотят уйти из памяти народной: «Русский с китайцем братья навек, Крепнет единство народов и рас».

Юнцам и склеротиками стоит, вероятно, напомнить — во-первых, это бессмертная песня Вано Мурадели на стихи Михаила Вершинина, а во-вторых, она давно потеряла свою актуальность после того, как вдрызг разругались Никита Хрущев и Мао Цзэдун. И с тех пор китайская дракониха особо не стремилась в любовные объятия русского медведя, предпочитая раздумчивое одиночество.

За доказательствами ходить далеко не надо. Превосходным примером настороженного отношения к полноценному сотрудничеству может служить Haval, больше всех других автомобильных компаний из Поднебесной обласканный нашими народом и властью. По итогам октябрьских продаж он вышел на второе место среди всех брендов на отечественном рынке. Более того, каким-то непонятным образом эта китайская марка умудрилась затесаться в список участников сразу двух российских программ государственной поддержки — льготного кредитования и льготного лизинга.