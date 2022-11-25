Как и почему китайский Haval выдавливает из российских водителей последние соки

Действительно, что это мы все о грустном да о грустном? Давайте поговорим, наконец, просто об ужасном. Сначала назначить себе друга, а потом обвинять его в нелояльном отношении? Даже не в нелояльном, а в недостаточно альтруистическом? Ну это, право, по-гусарски слишком. Все-таки бессмертные строки никак не хотят уйти из памяти народной: «Русский с китайцем братья навек, Крепнет единство народов и рас».
Юнцам и склеротиками стоит, вероятно, напомнить — во-первых, это бессмертная песня Вано Мурадели на стихи Михаила Вершинина, а во-вторых, она давно потеряла свою актуальность после того, как вдрызг разругались Никита Хрущев и Мао Цзэдун. И с тех пор китайская дракониха особо не стремилась в любовные объятия русского медведя, предпочитая раздумчивое одиночество.
За доказательствами ходить далеко не надо. Превосходным примером настороженного отношения к полноценному сотрудничеству может служить Haval, больше всех других автомобильных компаний из Поднебесной обласканный нашими народом и властью. По итогам октябрьских продаж он вышел на второе место среди всех брендов на отечественном рынке. Более того, каким-то непонятным образом эта китайская марка умудрилась затесаться в список участников сразу двух российских программ государственной поддержки — льготного кредитования и льготного лизинга.
Но и это еще не все. Haval — счастливый обладатель одного из немногих работающих на территории России автомобильных заводов, расположенного в Тульской области. В настоящее время на нем выпускается весь модельный ряд, представленный в нашей стране, и каждые три минуты с конвейера сходит новая машина — как заявили агентству ТАСС в Минпромторге. А в этом ведомстве, знаете ли, никогда не врут.
Казалось бы — вот он, тот локомотив, который вытянет наш злосчастный рынок за волосы из трясины, подобно новому барону Мюнхгаузену. Но нет, дудки. Вкладываться в Россию Haval как-то не торопится. По итогам октября продажи марки упали на 8%, а за 10 месяцев текущего года — на 18% по сравнению с теми же периодами года предыдущего.
В то же время цены, по которым отечественному покупателю предлагается продукция компании, совершенно не православные, да и не конфуцианские. Прайс на кроссовер Jolion, который пробился на 3 место по продажам в октябре 2022-го, начинается от 2 249 000 рублей. Если вспомнить, то год назад его можно было купить за 1 189 000 рублей. Занимающий 9 место в том же рейтинге обновленный F7 всего за полгода подорожал с 1 899 000 до 2 299 000 рублей. Но и это не самое удручающее.
Тот же Jolion 1.5 7DST в топовой комплектации стоит в Китае в переводе по курсу 974 000 рублей, а у нас — 2 519 000. Если проделать столь же неприятный опыт с F7, то полностью упакованный, с двухлитровым турбомотором, семиступенчатым роботом и полным приводом, китайцу автомобиль обойдется в 1 300 000 рублей, русскому же — в 3 149 000.
Даже если прибавить к этому импортную пошлину, акциз, таможенные сборы, НДС, утилизационный сбор, а также транспортные расходы, то навар все равно окажется солидным — никак не меньше 30%. И это, если напрочь забыть о наличии у Haval собственного завода в пределах границ Российской Федерации, исключающего солидную часть вышеперечисленных трат.
Наши профильные министерства и ведомства с достойным лучшего применения упорством цепляются за все эти заградительные поборы — драконовская импортная пошлина для физических лиц, решивших заняться модным нынче параллельным импортом, стартует от 48%. О чем думают чиновники, никому не известно, ибо начальственные мысли текут путями, неведомыми простым смертным. Зато о чем думают китайцы — совершенно понятно. Перед ними распростерлась страна, десятилетиями дикого ценообразования подготовленная к любым экспериментам. Глупо на ней не заработать.