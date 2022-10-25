Снимите лапшу с ушей: на что жалуются владельцы автомобилей Haval

Начнем с переднеприводного Haval H6: владелец машины 2019 года выпуска жалуется на качество обслуживания у официального дилера — мол, халатно относятся к осмотру. Поэтому он рекомендует обязательно присутствовать во время проведения регламентных работ в ремзоне и наблюдать за механиками. Еще одна претензия в том, что нет многих запчастей на замену — и это у «официалов». В наличии лишь масло и фильтры, при этом цены на все высокие. Так что он советует покупать заранее запчасти и расходники, чтобы не переплачивать.

При осмотре его автомобиля выяснилось, что задние тормозные колодки при 30 000 км на одометре надо срочно менять, но их не оказалось на складе. С этим можно было повременить, если бы не обратная дорога домой длиной почти в 200 км. Из прочих поломок владелец отметил замену стоек стабилизатора и радиатора кондиционера — многовато проблем для такого небольшого пробега.

Или другая несчастливая история про Haval H6 2019 года выпуска, но на этот раз полноприводного. Некто Евгений сетует, что через неделю после покупки авто у него «пропало» сцепление. А пробег — всего 50 км! В дилерском центре крайне удивились, но проблему устранили. Однако через 25 000 км она появилась снова. Собственник пишет, что сцепление при нагрузке просто «горит», при этом в салоне стоит невыносимая вонь.