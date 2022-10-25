Снимите лапшу с ушей: на что жалуются владельцы автомобилей Haval

Начнем с переднеприводного Haval H6: владелец машины 2019 года выпуска жалуется на качество обслуживания у официального дилера — мол, халатно относятся к осмотру. Поэтому он рекомендует обязательно присутствовать во время проведения регламентных работ в ремзоне и наблюдать за механиками. Еще одна претензия в том, что нет многих запчастей на замену — и это у «официалов». В наличии лишь масло и фильтры, при этом цены на все высокие. Так что он советует покупать заранее запчасти и расходники, чтобы не переплачивать.
При осмотре его автомобиля выяснилось, что задние тормозные колодки при 30 000 км на одометре надо срочно менять, но их не оказалось на складе. С этим можно было повременить, если бы не обратная дорога домой длиной почти в 200 км. Из прочих поломок владелец отметил замену стоек стабилизатора и радиатора кондиционера — многовато проблем для такого небольшого пробега.
Или другая несчастливая история про Haval H6 2019 года выпуска, но на этот раз полноприводного. Некто Евгений сетует, что через неделю после покупки авто у него «пропало» сцепление. А пробег — всего 50 км! В дилерском центре крайне удивились, но проблему устранили. Однако через 25 000 км она появилась снова. Собственник пишет, что сцепление при нагрузке просто «горит», при этом в салоне стоит невыносимая вонь.
Не обошли беды и владельцев Haval H9. Так, водитель полноприводного «рамника» 2015 года выпуска жалуется на кардан, который просто отвалился на 15 000 км пробега. Хорошо хоть, что это произошло не на скорости. Подвесной подшипник карданного вала разваливается каждые 35 000 км. Дальше — больше. После 50 000 км двигатель начал «жрать» масло: сейчас расход доходит до литра на каждые 3000 км пробега. А после 60 000 км стала буквально кусками отваливаться краска в районе крыльев. Плюс ржавеет дверь багажника под хромом.
Игорь из Нефтеюганска добавляет, что у его H9 за два года три раза перебирали переднюю подвеску, а на 90 000 км заклинил двигатель. Хотя не исключено, что тут владелец сам «постарался», ведь моторы без причины обычно не ломаются. С другой стороны, это же «китаец» — от него можно ожидать чего угодно.
А сколько существует всевозможных уловок, которые характерны для дилеров многих «поднебесных» марок. Вот, например, так называемое нулевое ТО по цене ТО−1. Почему бы просто не поменять масло? Прайс был бы много меньше. А если уж какие-то работы и нужны, то за них следует платить производителю. Ведь за 2000 км с машиной не должно происходить ничего серьезного.
Добавим ко всему вышеперечисленному дороговизну запчастей и получим следующий результат: корейская машина обойдется в обслуживании куда дешевле, чем «китаец». А про ликвидность на вторичном рынке даже говорить не приходится. В общем, те же «корейцы», «немцы» и «японцы» гораздо предпочтительнее во всех смыслах.