Для каких иномарок до неприличия подорожали автозапчасти в России

Безусловно, удорожание запчастей в большей степени затронуло модели автостроителей, ушедших или заявивших о готовности уйти с российского рынка. Так, по информации Российского союза автостраховщиков, средние прайсы ощутимо выросли на автомобили японской Honda (без малого на 60%), шведской Volvo (на 51%), японской Mazda (на 49%), а также британского Land Rover — на 46%.
Между тем, запасные части для премиальных поделок японской Infiniti подскочили в цене на 42%, немецких Mercedes-Benz и BMW — на 41%, а для Audi — на 38%. К слову, на столько же поднялись средние ценники и для японских Suzuki.
Что касается более популярных авто, то в среднем стоимость автокомпонентов выросла на 30%. Речь, в частности, идет о продукции Nissan, Mitsubishi и Lexus, чьи комплектующие «потяжелели» на 33%, Skoda — на 30%, Hyundai и Kia — на 29%, а Volkswagen — на 28%.
Меньше прибавили в цене запчасти для американских Chevrolet — на 27%. А вот детали для «нашемарок» подорожали всего на 12%.
Между тем, для ряда иномарок цены на расходные материалы — наоборот, снизились. Причем речь идет не только о так называемом неликвиде, вроде британских Jaguar и американских Cadillac. Подробности можно узнать здесь.