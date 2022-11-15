Для каких иномарок до неприличия подорожали автозапчасти в России

Безусловно, удорожание запчастей в большей степени затронуло модели автостроителей, ушедших или заявивших о готовности уйти с российского рынка. Так, по информации Российского союза автостраховщиков, средние прайсы ощутимо выросли на автомобили японской Honda (без малого на 60%), шведской Volvo (на 51%), японской Mazda (на 49%), а также британского Land Rover — на 46%.

Между тем, запасные части для премиальных поделок японской Infiniti подскочили в цене на 42%, немецких Mercedes-Benz и BMW — на 41%, а для Audi — на 38%. К слову, на столько же поднялись средние ценники и для японских Suzuki.