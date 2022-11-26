Миллион проблем: какие фатальные неприятности ждут сегодня всех владельцев Kia и Hyundai

— Ремонт и обслуживание иномарок в России подорожали за последний год примерно на 60%. А если говорить о корейских автомобилях? Как февральские события повлияли на цены в автосервисах, специализирующихся на Kia, Hyundai и Genesis?

— В среднем с февраля цены на услуги СТО выросли на 15%. Это связано, в том числе, с тем, что с марта по октябрь в Москве прекратили свою деятельность около 300 станций, а в Санкт-Петербурге — около 150.

Запчасти также прибавили в цене — в среднем 30–50% в зависимости от производителя. При этом подорожание в большей степени связано со сложностями в логистике: возить детали стало труднее и дольше. Кроме того, большинство зарубежных поставщиков отменили отсрочки по платежам. Ну, что тут скажешь: в данной ситуации выживают сильнейшие — те компании, которые имеют большие ресурсы, позволяющие сохранять запас прочности.