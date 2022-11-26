Миллион проблем: какие фатальные неприятности ждут сегодня всех владельцев Kia и Hyundai

— Ремонт и обслуживание иномарок в России подорожали за последний год примерно на 60%. А если говорить о корейских автомобилях? Как февральские события повлияли на цены в автосервисах, специализирующихся на Kia, Hyundai и Genesis?
— В среднем с февраля цены на услуги СТО выросли на 15%. Это связано, в том числе, с тем, что с марта по октябрь в Москве прекратили свою деятельность около 300 станций, а в Санкт-Петербурге — около 150.
Запчасти также прибавили в цене — в среднем 30–50% в зависимости от производителя. При этом подорожание в большей степени связано со сложностями в логистике: возить детали стало труднее и дольше. Кроме того, большинство зарубежных поставщиков отменили отсрочки по платежам. Ну, что тут скажешь: в данной ситуации выживают сильнейшие — те компании, которые имеют большие ресурсы, позволяющие сохранять запас прочности.
— Но подорожание — это полбеды. Другая острая проблема — дефицит запчастей: некоторые детали отыскать крайне сложно, да и ждать их приходится месяцами. Как обстоят дела с комплектующими для «корейцев»? Какие позиции наиболее востребованы, какие сложнее всего приобрести?
— Наибольший дефицит наблюдается по группе кузовных запчастей. Это непростая категория, связанная со сложно прогнозируемым сезонным спросом и особыми условиями хранения товара — немногие компании готовы этим заниматься. Поэтому цены на такие запчасти значительно выросли, и рынок навязывает потребителю необходимость перехода на б/у.
Кроме того, в дефицит периодически «уходит» оригинальное корейское масло, что волнообразно приводит к скачкам розничных цен. Ситуация обусловлена тем, что люди, лишившиеся возможности за адекватные деньги покупать смазки именитых брендов, стали массово переходить на оригинальную и аналогичную оригинальной корейскую продукцию. Рынок не успел перестроиться, хотя тренд был известен заранее. В остальном спрос изменился не сильно: покупают все те же запчасти, что и раньше.
— А вот здесь хотелось бы чуть больше конкретики. Сколько придется ждать ту же кузовную деталь? А элемент двигателя или коробки передач? А фильтры и прочие расходники?
— Сроки ожидания большинства заказных запчастей изменились несильно. Основной фактор теперь — наличие. Если деталь есть на складах поставщиков в РФ, то никаких проблем не возникает. Например, на СТО сети «Кореана» при отсутствии какой-то запчасти доставка осуществляется в срок от двух часов.
Другое дело, если детали в России нет — тогда клиент выбирает: искать б/у вариант или ждать. Из Кореи ввиду логистических коллизий сроки поставок сегодня колеблются от двух недель до 3–4 месяцев. При этом отмечу, что основной ассортимент у нас по-прежнему в наличии есть.
— А какие компании сейчас являются основными поставщиками запчастей для корейских автомобилей?
— Все те же, что и раньше. Единственное, что изменилось с февраля — стали недоступными для розничных покупателей и оптовых партнеров дилерские склады «официальных» запчастей. Их теперь можно приобрести во многих случаях только при условии ремонта или обслуживания у дилера — то есть в составе услуги.
А так — в стране осталось большинство официальных дистрибьюторов известных брендов. Выбирайте любого, но будьте осторожнее — вновь «расцвел» рынок подделок. В свою очередь качественных производителей запчастей на корейские автомобили достаточно много. По опыту работы наших СТО можно отметить такие бренды, как Valeo PHC, Parts Mall, Griff Tech, CTR и прочие.
— Некоторые автовладельцы в целях экономии кровно нажитых приобретают китайские неоригиналы. Так вот много ли аналогов Поднебесная выпускает для корейских машин? Насколько они дешевле?
— Нет, рыночная доля китайских запчастей небольшая, что исторически связано с доступностью корейских брендов. Однако сейчас ситуация немного меняется: последние дорожают, а потому популярность аналогов из КНР начинает расти. Они, как правило, дешевле, но по качеству далеко не всегда уступают корейским. К тому же известно, что многие именитые бренды строят свои заводы в Китае. А это свидетельствует о том, что местное производство уже давно вышло на достаточно высокий уровень.
— А вы советуете их своим клиентам?
— Мы, безусловно, предлагаем запчасти, изготовленные в Китае, но здесь не все так просто. На этапе ввода новых брендов в ассортимент наши закупщики семь раз отмерят, прежде чем положить на полку китайский товар. Проведут тестовые закупки, исследования, испытания на наших СТО. Мы работаем на рынке уже 23 года и не можем по-другому, ведь гарантийные обязательства перед клиентом целиком лежат на компании.
— Другой известный, но не менее рискованный способ сэкономить — найти запчасть на разборках. Какие детали владельцам корейских машин ни в коем случае покупать там не стоит?
— Пожалуй, не рекомендовал бы брать б/у двигатели и АКП, ведь это всегда «кот в мешке». В остальном же — на усмотрение покупателя. А вообще надо понимать, что экономия на «подержанных» запчастях относительна, поскольку клиенту иногда приходится несколько раз платить за снятие и установку. И понятно, что гарантии на такие детали почти никто не дает.
— Давайте вернемся немного назад — Вы сказали, что наблюдаются некоторые сложности со смазочными материалами. Учитывая, что многие именитые производители приостановили деятельность в России, какое масло можно использовать владельцам корейских автомобилей? И допускается ли применение отечественной продукции?
— В сервисной книжке любого корейского автомобиля вы найдете необходимые допуски моторных масел, которые соответствуют требованию производителя. Так что здесь все просто: использовать можно любую смазку, имеющую такие допуски. Мы, в свою очередь, предлагаем нашим клиентам заливать масла проверенных брендов: на сегодняшний день это корейские «оригиналы», корейский же Ziplix, а также «Лукойл».
Я бы хотел обратить особое внимание на то, что одним из важнейших факторов при выборе масла является его оригинальность. Ведь, повторюсь, рынок подделок оживился — крайне важно убедиться в том, что вы покупаете настоящий продукт. И здесь можно посоветовать приобретать масла у проверенных сетевых компаний с богатой историей.
— Так или иначе, времена сейчас крайне непростые, а потому многие автовладельцы покупают расходники и запчасти впрок — переживая о том, что в любой момент они могут закончиться. А владельцам корейских машин есть о чем волноваться? Имеет ли смысл что-то приобрести про запас?
— Исходя из моих наблюдений, россияне перестали запасаться запчастями на «корейцев» примерно с апреля. И я, признаться, поддерживаю эту позицию. Паника прошла, и рынок корейских запчастей в целом остается достаточно насыщенным — как я уже говорил, сильного дефицита нет.
Конечно, ситуация с эксклюзивными оригинальными запчастями сложнее. Из-за недоступности дилерских складов некоторые позиции стоят в несколько раз дороже, чем раньше. Именно поэтому я бы рекомендовал владельцам корейских машин — да и не только корейских — уделять больше внимания обслуживанию и диагностике.
— К слову об обслуживании, диагностиках и ремонтах. С какими проблемами сейчас чаще всего обращаются в сервис владельцы корейских автомобилей?
— По статистике, самые популярные сервисные услуги — это плановое ТО и ремонт подвески. У корейских автомобилей вообще редко встречаются массовые проблемы, требующие поголовного посещения техцентров.
— Здесь я бы с Вами поспорила. А как же катализатор — ахиллесова пята корейских машин? Кстати, на каком пробеге он обычно разрушается?
— Случается, что и на 20 000 пробега — но это, скорее, исключение из правил. Обычно это происходит, когда число на одометре превышает 100 000 км. А что касается основных причин, по которым возникает такая поломка, то их две: некачественное или низкооктановое топливо и — при нормальной эксплуатации — время.
— И может ли владелец машины сделать что-то, чтобы продлить ему жизнь?
— Как минимум — избегать сомнительных заправок.
— Пробежимся по конкретным, самым популярным моделям. Какие технические неприятности чаще всего настигают владельцев бюджетных Kia Rio и Hyundai Solaris?
— Эти автомобили достаточно надежные. У них простая и понятная конструкция, а потому те машины, что регулярно проходят ТО, чаще всего не доставляют владельцам хлопот вообще.
У первого поколения этой парочки одним из слабых мест были сайлентблоки задней балки, которые регулярно требовали замены. Другая популярная «болячка» — выход из строя катушек зажигания. Проблемы с ними возникают чаще всего у тех, кто не вовремя меняет свечи зажигания. С естественным износом свечи расстояние между электродами увеличивается, что в конечном итоге приводит к пробою катушки. Рекомендация для этих моторов простая — менять свечи раз в 30 000 км или ставить иридиевые и ездить по 100 000 — 120 000 км.
— А чем досаждают владельцам седаны Kia K5 и Hyundai Sonata?
— Что касается Kia K5, то мы пока проблем не наблюдаем — в основном к нам обращаются за ТО и по вопросам подвески. С «Сонатой» последнего поколения ситуация аналогичная.
— А кроссоверы Kia Seltos, Sportage и Hyundai Creta? Последний вопрос из этой серии, обещаю.
— У Sportage слабое место — шлицевое соединение привода. Но если делать регулярную профилактику — чистку-смазку — то проблем не будет. А Kia Seltos, Hyundai Creta — на уровне стандартных проблем, с которыми сталкиваются те, кто не следит за авто. Это катушки, катализаторы. Еще я бы отметил датчики парковки, но они периодически выходят из строя на всех моделях. И чаще это случается у тех, кто проживает в городах с сырым климатом и где активно применяют соли и реагенты в зимнее время.
— А как часто — и с какими проблемами — к вам обращаются владельцы а-ля премиальных автомобилей Genesis?
— Нечасто, так как они достаточно редкие. В основном к нам приезжают новые «Дженезисы», в возрасте 2—4 лет: проводим ТО, меняем жидкости, тормозные диски и колодки. Вообще они практичные, как и все «корейцы». Из нерегулярного — могут быть разве что обращения по электронике. Но это, скорее, удел всех высокотехнологичных автомобилей.
— Крайне любопытно, насколько «Дженезисы» дороже в обслуживании массовых Kia и Hyundai…
— Безусловно, запчасти на Genesis дороже, чем на бюджетных «корейцев» — примерно на 30–50%. Но средний чек на сервисные работы выше всего на 15,4%.
— А если сравнить их с другими «премиалами» — представителями Большой немецкой тройки, японцами?
— В сравнении с другими премиальными брендами обслуживание «Дженезисов» — это, полагаю, «копейки».
— Со «слесаркой» разобрались — а что с «кузовщиной»? Ситуация: корейский автомобиль попал в ДТП. Какие элементы кузова сложнее всего отремонтировать? И есть ли смысл вообще их восстанавливать или лучше сразу менять?
— Если говорить о замене кузовных деталей, то у клиентов сейчас небольшой выбор в связи с текущей ситуацией. В целом отремонтировать можно многое, но, конечно, не все. Например, разбитые фары чаще всего идут под замену. Или сильно поврежденный бампер — его тоже лучше поменять на китайский или б/у, нежели восстанавливать после каждого наезда на поребрик.
А вообще сейчас многие металлические элементы — такие, как крылья и двери — предпочитают «спасать», то есть максимально вытягивают и выравнивают шпатлевкой, даже если слой большой. Так выходит дешевле, чем покупать дефицитный оригинал, и лучше, если сравнивать с установкой китайского аналога. К слову, если брать все оригинальное, то иногда сумма не самого серьезного ремонта превышает 50% рыночной стоимости автомобиля.
— Ну и последний вопрос. Михаил, самые крепкие корейские автомобили, на Ваш взгляд? Конкретные модели.
— Нет ничего вечного: все машины рано или поздно ломаются. Однако мы собирали по нашим СТО данные по корейским автомобилям, узлы и механизмы которых служат дольше нормативных сроков. Так вот в ТОПе оказались Kia Rio, Kia Cerato, Kia Ceed, Hyundai Solaris и снятый с производства Hyundai Getz.