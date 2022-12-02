Минпромторг рассказал, что будет с российским заводом Toyota

Фото: АвтоВзгляд
Японская Toyota приступила к консервации автосборочного предприятия в Санкт-Петербурге. Какая судьба ждет завод после внеплановой проверки, инициированной Ростехнадзором, прокуратурой, налоговой и трудовой инспекциями, а также НАМИ? С подробностями — портал «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

Как заявили представители Минпромторга, в настоящий момент подведомственный ему НАМИ не рассматривает возможность поглощения «замороженного» предприятия. Однако и не отказывается от планов по использованию остановленной машиностроительной площадки.

«В части полномочий Минпромторга сообщаем, что после остановки производства завод проходит процедуру консервации, однако совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, что на заводе в Санкт-Петербурге «Тойота» выпускала популярные у россиян кроссоверы RAV4 и седаны Camry. Дилеры японской марки продолжат свою работу, обеспечивая гарантийное и постпродажное обслуживание автомобилей.

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2 декабря 2022
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