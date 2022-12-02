Минпромторг рассказал, что будет с российским заводом Toyota

Как заявили представители Минпромторга, в настоящий момент подведомственный ему НАМИ не рассматривает возможность поглощения «замороженного» предприятия. Однако и не отказывается от планов по использованию остановленной машиностроительной площадки.

«В части полномочий Минпромторга сообщаем, что после остановки производства завод проходит процедуру консервации, однако совместно с петербургским правительством прорабатываются возможные варианты развития производственной площадки», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, что на заводе в Санкт-Петербурге «Тойота» выпускала популярные у россиян кроссоверы RAV4 и седаны Camry. Дилеры японской марки продолжат свою работу, обеспечивая гарантийное и постпродажное обслуживание автомобилей.