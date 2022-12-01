5 новейших кроссоверов Лос-Анджелесского автосалона−2022, интересных для России

Что нужно нашему брату? Конечно, отнюдь не электромобили и всякие там пони-кары, затмившие и без того поскучневшую выставку в американском LA. Нам подавай кроссоверы! О них, собственно, и поговорим.
Вот только на официальные продажи, лишь за редким исключением, россиянам рассчитывать не приходится. Впрочем, параллельный импорт никто не отменял. Итак, поехали…
LEXUS RX
Любимчик россиян — премиальный японский кроссовер Lexus RX, пережив поколение, стал умнее и краше. По обилию умной электроники, широчайшему спектру систем безопасности и функций комфорта новый RX ожидаемо общеголял своего младшего брата NX.
Автомобиль умеет разговаривать с водителем, контролировать собственный напор и происходящее вокруг, а также электронно отпирать двери и транслировать софт напрямую из интернета на огроменном планшете мультимедиа. Подвески и кузов — совершенно новые, на выбор — три мотора. Среди них: 2,4-литровый турбодвижок о 275 «жеребцах», а также пара гибридов мощностью 304 и 372 сил. Привод — полный.
KIA SELTOS
Корейцы полностью переосмыслили корму автомобиля, установив новую крышку багажного отсека и перелицованные фонари, совмещенные единой диодной полосой. Спереди же более крупная решетка радиатора и фары с измененной графикой, а венчают картину светодиодные вставки в виде дневных ходовых огней.
Интерьер преобразился за счет больших мониторов, объединенных в один дисплей, а еще привычный селектор АКП обзавелся стильной поворотной шайбой. Отдельным фетишем стало исполнение X-Line с черными элементами декора и особенными «катками». А вот под капотом — без сенсаций. Впрочем, они нам и не нужны.
HONDA PILOT
Японцы уже давно не поставляют нам свои автомобили, однако «серые» дилеры и прочие коммерсанты не без удовольствия помогут с приобретением нового «Пилота», который стал длиннее, больше и динамичнее. В движение трехрядный «проходимец» приводится могучим V6 с четырьмя распредвалами, погоняемым новейшей десятидиапазонной автоматической коробкой передач.
Среди прочих «плюшек» — вариация TrailSport, козыряющая увеличенным дорожным просветом, защитный обвесом и перенастроенными для езды по бездорожью подвесками.
Дизайн, кстати, тоже изменился до неузнаваемости. Модель стала брутальнее, спортивнее и «светодиоднее». Правда, скептики уже успели попрекнуть «Хонду» в наглом «копипасте» Toyota Highlander. Быть может, оно и к лучшему?
CHEVROLET TRAX
Новый компактный «американец» призван стать самым бюджетным кроссовером в линейке американского бренда. В новом амплуа модель, вставшая на конвейер в Южной Корее, сильно похорошела и обзавелась исчерпывающим набором полезных опций.
Между тем, дореформенный вариант Trax вполне успешно выпускается в Узбекистане, пусть и под именем Tracker. Вероятно, освеженная версия SUV тоже получит местную прописку и довольно быстро окольными путями докатится до России.
Кстати, General Motors запретил узбекам официально поставлять нам свои машины, но про «неофициально» никто ничего не говорил. А значит, в скором времени кроссовер доберется до жаждущих обзавестись забавной машинкой с движком о 139 «лошадях».
Vinfast VF6
А вот и вишенка на торте — кроссовер вьетнамского бренда Vinfast, который в скором времени пройдет сертификацию и в нашей стране. Правда, никаких технических подробностей о новинке пока, увы, не сообщается. Известно лишь, что дизайн модели создавали итальянцы, а куча использованных компонентов родом из Китая.
Самой же «конторе» немногим больше пяти лет, а вот по амбициям она покруче даже мастадонтов авторынка. Нас обещали буквально засыпать разномастными кроссоверами и седанами, но пока ни один из них так и не появился. Впрочем, это — вопрос времени. По собственным данным портала «АвтоВзгляд», в настоящий момент марка пытается вести переговоры с «Группой ГАЗ» о возможной локализации производства. Чем они закончатся — скоро узнаем.