5 новейших кроссоверов Лос-Анджелесского автосалона−2022, интересных для России

Что нужно нашему брату? Конечно, отнюдь не электромобили и всякие там пони-кары, затмившие и без того поскучневшую выставку в американском LA. Нам подавай кроссоверы! О них, собственно, и поговорим.

Вот только на официальные продажи, лишь за редким исключением, россиянам рассчитывать не приходится. Впрочем, параллельный импорт никто не отменял. Итак, поехали…