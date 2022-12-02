Опубликовано первое изображение кроссовера Toyota Grand Highlander

Подогревая интерес публики к грядущей премьере, Toyota опубликовала первый снимок нового Grand Highlander. Поскольку это все же тизер, он не раскрывает внешний вид автомобиля полностью, а показывает лишь его часть. В нашем случае — заднюю. Судя по фотографии, большой «Хайлендер» получит иную оптику, тонкую хромированную панель, соединяющую фонари, и другой бампер. Но этим, вероятно, список различий не ограничится.

Технических подробностей о новинке нет пока никаких. Учитывая тот факт, что кроссовер базируется на обычном Highlander, можно предположить, что и силовые агрегаты будут те же. Хотя и не исключено, что моторную гамму расширят за счет какого-либо другого, более мощного — для такой-то крупной машины — двигателя. Это станет известно наверняка 8 февраля — именно тогда на Чикагском автосалоне состоится премьера модели.

Добавим, что ключевым рынком для Toyota Grand Highlander будет Северная Америка. Официальных поставок в Россию, разумеется, ждать не стоит, ведь японцы попрощались с отечественным рынком, выставив свой петербургский завод на продажу. Тем не менее, велика вероятность, что большой «Хайлендер» мы все же увидим. Параллельный импорт привез в нашу страну много интересных автомобилей — возможно, по «серой» схеме приедет и эта новинка.