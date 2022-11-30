Как купить машину по параллельному импорту и не нарваться на мошенников

И для начала скажем, что в страну по параллельному импорту завозится не более 6000—7000 автомобилей. Точной статистики нет скорее всего потому, что чиновникам нечем порадовать ни широкие автомобильные массы, ни высокое начальство. Ведь понятно, что текущие объемы поставок — смехотворны в масштабах нашей Родины.

При этом те авто, что все-таки просачиваются на наши просторы (именно просачиваются, если не забывать о проблемах, что в некоторых случаях создает «новым перегонщикам» та же российская таможня, да и другие ведомства), могут «подарить» потенциальным владельцам кучу трудностей. И с оформлением, и с ремонтом, и со страховкой.